Этот набор превратит вашу скучную клавиатуру в шедевр. Гости будут в восторге!

Фото: Oshid Amber



На Kickstarter появился проект, который предлагает набор необычных колпачков для компьютерной клавиатуры. О нем пишут в Trend Hunter.



Комплект янтарных колпачков Oshid Amber способен превратить любую самую скучную клавиатуру в предмет искусства, которым хочется любоваться. Клавиши прозрачные, выполнены в трех цветах на выбор, например, янтарный и прозрачный. Визуально кнопки становятся похожи на драгоценные камни и играют на свету.









Фото: Oshid Amber





Анимация: Oshid Amber



Буквы не наносятся на колпачки Oshid Amber лазером или краской — они влиты прямо внутрь кнопок в виде 3D-макетов. Это придает клавиатуре еще более необычный вид. Но есть и минус — добавить свою раскладку практически нереально.









Фото: Oshid Amber





Фото: Oshid Amber



Колпачки будут продаваться за $89, когда будут выпущены в производство. Все желающие Буквы не наносятся на колпачки Oshid Amber лазером или краской — они влиты прямо внутрь кнопок в виде 3D-макетов. Это придает клавиатуре еще более необычный вид. Но есть и минус — добавить свою раскладку практически нереально.Колпачки будут продаваться за $89, когда будут выпущены в производство. Все желающие могут внести $49 уже сейчас и получить набор на старте.