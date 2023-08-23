Этот набор превратит вашу скучную клавиатуру в шедевр. Гости будут в восторге!

Олег

Amber

Фото: Oshid Amber

На Kickstarter появился проект, который предлагает набор необычных колпачков для компьютерной клавиатуры. О нем пишут в Trend Hunter.

Комплект янтарных колпачков Oshid Amber способен превратить любую самую скучную клавиатуру в предмет искусства, которым хочется любоваться. Клавиши прозрачные, выполнены в трех цветах на выбор, например, янтарный и прозрачный. Визуально кнопки становятся похожи на драгоценные камни и играют на свету.

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Фото: Oshid Amber
Фото: Oshid Amber

Фото: Oshid Amber
Анимация: Oshid Amber

Буквы не наносятся на колпачки Oshid Amber лазером или краской — они влиты прямо внутрь кнопок в виде 3D-макетов. Это придает клавиатуре еще более необычный вид. Но есть и минус — добавить свою раскладку практически нереально.

Фото: Oshid Amber

Фото: Oshid Amber
Фото: Oshid Amber

Фото: Oshid Amber
Фото: Oshid Amber

Колпачки будут продаваться за $89, когда будут выпущены в производство. Все желающие могут внести $49 уже сейчас и получить набор на старте. 

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Источник:
Trend Hunter
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Комментарии

Dmitriy
+654
Dmitriy
По мне так смотреться оно будет достаточно по-китайски. Влитые буквы над подсветкой красоты особо не придадут.
Сегодня в 09:38
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tellurian
+4873
tellurian
На любителя. Не куплю себе такое.
2 часа назад в 10:36
#
kardigan
+3138
kardigan
А работать то как сними наверное будет удобно! Или только гостям показать?!
2 часа назад в 10:56
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