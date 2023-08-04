Этот Pender легко поднимет ваш велосипед на крышу авто и вызовет зуд у соседей



Фото: Pender



В Германии создали портативный подъемник, который решает проблему перевозки тяжелых электровелосипедов на авто. О девайсе написали в New Atlas.



Согласно источнику, подъемник придумала команда немецкого стартапа Pender. Инженеры хотели решить проблему, которая образовалась после популяризации велосипедов на электрической тяге — чаще всего их вес и габариты не позволяют легко закинуть их на багажник машины.





Затруднение решили гениально — с помощью электрического подъемника, который назвали Pender ebike. Девайс устанавливается на крышу авто, роборука зацепляет велик с земли и медленно поднимает его наверх. В конце двухколесный друг закрепляется на крыше и перевозится куда нужно. Для поднятия велосипеда весом 27 кг подъемнику требуется несколько минут. Спустить его на землю можно тем же подъемником, включенном в обратном направлении.Главное отличие девайса от других подобных — ему не требуется помощь человека для поднятия велосипеда. Всё, что нужно сделать — зацепить крюк за специальную трубку, которая фиксируется на раме. После поднятия владелец должен закрепить колеса ремнями.Приспособление стоит немало — около $820. Однако для дорогостоящего велосипеда и авто это не такой уж большой прайс. А отвал челюсти соседа и вовсе бесценен.