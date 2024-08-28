Этот переводчик для Android и iOS научит вас разговаривать с кошками

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым

А еще в нем есть игры и коллекция обоев с котейками.Как заверяет разработчик, CatTok умеет переводить человеческую речь на язык кошек. Все что нужно, — тапнуть по экрану и продиктовать то, что вы думаете о питомце, или о чем хотите его попросить. Предложение должно быть длинной от 4 до 30 секунд. Как только речь стихнет, процесс записи остановится, а из динамика раздастся осмысленное мяукание, которое что-то, да означает. Например, скажите «Мурзику», как сильно вы по нему соскучились и он тут же прибежит. Но это не точно.Если записывать эксклюзивное обращение лень (если такое возможно), есть готовый набор из 16 фраз: отправить питомца спать, спросить не голоден ли он, поприветствовать, попрощаться и все в этом духе.Также в отдельной вкладке есть игры — не обольщайтесь, они не для вас. При запуске по экрану начинает бегать мышь, за которой должен охотится котейка. Если грызун не вызывает никакой реакции — это нормально. Не стоит забывать, что перед вами животное высшего порядка и спорить с этим глупо. Просто молча займитесь ловлей сами.Однако для хозяина (так уж и быть) тоже припасли бонус. В приложении есть богатый набор обоев для смартфона с самыми лучшими существами на Земле. Да что уж Земле — во всей галактике!Конечно же, CatTok не является настоящим переводчиком и не способен по-настоящему общаться с животными. При записи человеческого голоса приложение выдает рандомный набор мяуканий, записанных на качественный микрофон. Впрочем, коты и в правду на него реагируют, но не стоит ждать скорейшего выполнения вашей воли. Это же коты, они делают только то, что сами захотят и когда им вздумается.