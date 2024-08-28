Этот переводчик для Android и iOS научит вас разговаривать с кошками

Артем
ыкеоыкеоыкео.png

А еще в нем есть игры и коллекция обоев с котейками.

Как заверяет разработчик, CatTok умеет переводить человеческую речь на язык кошек. Все что нужно, — тапнуть по экрану и продиктовать то, что вы думаете о питомце, или о чем хотите его попросить. Предложение должно быть длинной от 4 до 30 секунд. Как только речь стихнет, процесс записи остановится, а из динамика раздастся осмысленное мяукание, которое что-то, да означает. Например, скажите «Мурзику», как сильно вы по нему соскучились и он тут же прибежит. Но это не точно.



Если записывать эксклюзивное обращение лень (если такое возможно), есть готовый набор из 16 фраз: отправить питомца спать, спросить не голоден ли он, поприветствовать, попрощаться и все в этом духе.

zftjhzdfhzfgnh.png

Также в отдельной вкладке есть игры — не обольщайтесь, они не для вас. При запуске по экрану начинает бегать мышь, за которой должен охотится котейка. Если грызун не вызывает никакой реакции — это нормально. Не стоит забывать, что перед вами животное высшего порядка и спорить с этим глупо. Просто молча займитесь ловлей сами.

aerhaerhaerh.png

Однако для хозяина (так уж и быть) тоже припасли бонус. В приложении есть богатый набор обоев для смартфона с самыми лучшими существами на Земле. Да что уж Земле — во всей галактике!

rstartjharth.png

Конечно же, CatTok не является настоящим переводчиком и не способен по-настоящему общаться с животными. При записи человеческого голоса приложение выдает рандомный набор мяуканий, записанных на качественный микрофон. Впрочем, коты и в правду на него реагируют, но не стоит ждать скорейшего выполнения вашей воли. Это же коты, они делают только то, что сами захотят и когда им вздумается.

Скачать CatTok для Android
Скачать CatTok для iOS

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым
-1
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Cсылки по теме:
Официально: названа дата «эйрдропа» в Hamster Kombat
Google обновила два элемента поисковика, о существовании которых вы даже не подозревали
Xiaomi установила HyperOS еще на один полезный девайс

Рекомендации

Рекомендации

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+4481
Gabriel
Кошка услышав обращение к ней через приложение подумает: «что он несёт ?»)))
Вчера в 22:27
#
Dmitriy
+1107
Dmitriy
Этой приколюхе лет 15 уже точно...
Вчера в 22:38
#
Mers
+5262
Mers
Фигня. Коты меня послали.
час назад в 23:52
#

Читайте также