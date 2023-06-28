Этот робот-трансформер ездит, летает, ползает, стоит, ходит и кувыркается. Просто лапочка!

В сети появился видеоролик, демонстрирующий возможности небольшого робота-трансформера. Подробности собрали в New Atlas.Согласно источнику, бота создали в Калифорнийском технологическом институте. Его главная особенность — легкая приспособляемость к окружающим условиям благодаря целому списку способов передвижения. Инженеры назвали малыша Multi-Modal Mobility Morphobot (M4).В спокойном состоянии робот выглядит как прямоугольник на колесах. В таком положении он может ехать назад или вперед, но чудеса начинаются дальше. По команде человека бот превращает колеса в роторы и моментально взлетает как квадрокоптер. При этом пропеллеры могут крутиться лишь в двух колесах, а еще два будут ехать по земле — возникает полное ощущение «прямоходящего» гуманоида.Помимо описанных способов передвижения у M4 есть еще несколько других. Например, он может опустить корпус к земле и «ползти» на колесах, или же заблокировать их и перемещать попарно, то есть буквально шагать с шарканьем. И, наконец, малыш может стоять вертикально (например, чтобы разведать обстановку) и даже кувыркаться из стороны в сторону.Инженеры руководствовались идеей универсальности: робот должен был уметь приспособиться к любым условиям и неожиданному изменению обстоятельств.