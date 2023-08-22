Этот ролик про iPhone 14 Pro с пёсиками растрогает до слёз абсолютно любого

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Компания Apple поделилась коротким видео из новой серии «Сделано на iPhone», в котором показала, как команда энтузиастов создаёт протезы для щенков с помощью iPhone 14 Pro.Главный герой ролика — Чип. Он родился с деформациями конечностей, и ему пришлось ампутировать две лапы. Однако небольшой стартап под названием 3DPets создал для него специальный протез, используя для сканирования iPhone 14 Pro, а именно датчик LiDAR и камеры TrueDepth. В ролике энтузиасты рассказали, как они создают 3D-модели и распечатывают их на специальном оборудовании.В конце ролика нам показали, как Чип благодаря протезу смог бегать, плавать и заниматься другими видами активности. Также мы увидели других пёселей с похожими протезами. Само видео тоже было снято и смонтировано на iPhone 14 Pro.