Этот «тройник» для розетки с AliExpress покорит всю семью. Берите сразу несколько

Продолжаем делиться с вами необычными и полезными находками с AliExpress. В одной из прошлых подборок мы рассказали о самых крутых зарядных устройствах для гаджетов, а сейчас нашли очень практичный прибор для любого дома.
Это «тройник» для розетки Lencent со встроенными портами для зарядки гаджетов. Профит очевиден: из одной розетки можно сделать сразу три, при этом их не придется занимать зарядными блоками от смартфона или наушников. Порты позволят заряжать ваши девайсы прямо от «тройника», а самим розеткам найдется более важное применение.
«Тройник» рассчитан на суммарную мощность 4000 Ватт и выдержит ток в 16А, то есть подключить к нему можно будет даже обогреватель или электродуховку. Встроенных портов четыре: три USB-A (до 12 Ватт) и один USB-С (до 35 Ватт). Этой мощности хватит для зарядки смартфона, планшета, наушников, смарт-часов, электрической зубной щетки, триммера и так далее. Механическая кнопка позволит отключить порты при необходимости.
На AliExpress полезнейший «тройник» можно купить чуть дороже 600 рублей. Возьмите сразу несколько штук — домочадцы точно оценят.
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ООО «Алибаба.ком (РУ)»
ИНН: 7703380158