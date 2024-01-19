Этот «тройник» для розетки с AliExpress покорит всю семью. Берите сразу несколько

Олег

Lencent


Продолжаем делиться с вами необычными и полезными находками с AliExpress. В одной из прошлых подборок мы рассказали о самых крутых зарядных устройствах для гаджетов, а сейчас нашли очень практичный прибор для любого дома.

Это «тройник» для розетки Lencent со встроенными портами для зарядки гаджетов. Профит очевиден: из одной розетки можно сделать сразу три, при этом их не придется занимать зарядными блоками от смартфона или наушников. Порты позволят заряжать ваши девайсы прямо от «тройника», а самим розеткам найдется более важное применение.

Тройник

Lencent

«Тройник» рассчитан на суммарную мощность 4000 Ватт и выдержит ток в 16А, то есть подключить к нему можно будет даже обогреватель или электродуховку. Встроенных портов четыре: три USB-A (до 12 Ватт) и один USB-С (до 35 Ватт). Этой мощности хватит для зарядки смартфона, планшета, наушников, смарт-часов, электрической зубной щетки, триммера и так далее. Механическая кнопка позволит отключить порты при необходимости.

На AliExpress полезнейший «тройник» можно купить чуть дороже 600 рублей. Возьмите сразу несколько штук — домочадцы точно оценят. 


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ООО «Алибаба.ком (РУ)»
ИНН: 7703380158

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Комментарии

st00p1dm0nkey
+4223
st00p1dm0nkey
Это уже старьё, нет смысла его покупать из-за такого кол-ва юэсби_тайп_а…должно быть наоборот — 1 тайп_а, остальные тайп_си
Сегодня в 00:10
#
tellurian
+2789
tellurian st00p1dm0nkey
Каждому своё. У меня есть как кабели usb-c — usb-a, так и usb-c — usb-с
Сегодня в 08:42
#
st00p1dm0nkey
+4223
st00p1dm0nkey tellurian
У меня тоже есть провода с тайп_А, но когда они выходят из строя, то покупаю уже с тайп_си. Я никого не отговариваю, пользуйтесь на здоровье)))
Просто имел в виду, что будущее за тайп_си, по этому устройства надо покупать смотря в будущее, по этому приоритет должен быть уже к новому разъему.
Сегодня в 10:40
#
tellurian
+2789
tellurian st00p1dm0nkey
Что нужно делать с кабелем, чтобы он вышел из строя? У меня ни один кабель не сломался за 20 лет, сколько пользуюсь гаджетами. Я скорее их дарю кому-то и себе беру новый. Или беру более длинные.
2 часа назад в 11:22
#
st00p1dm0nkey
+4223
st00p1dm0nkey tellurian
У меня есть жена и дети, у них есть волшебное “ой” 😹😹😹
2 часа назад в 11:25
#
tellurian
+2789
tellurian st00p1dm0nkey
У меня тоже есть дети, правда уже выросли. Но ни разу ничего не портили. :)
В общем, у каждого своя история! 👍
2 часа назад в 11:37
#
+123
lokky tellurian
Выбираю ваш вариант детей, нах такое волшебство
час назад в 12:35
#
+811
Paspartu st00p1dm0nkey
Согласен. У меня не осталось проводов с type-a.
Ими уже неприятно пользоваться.
час назад в 12:30
#
+123
lokky Paspartu
тошнит?
час назад в 12:32
#
+811
Paspartu lokky
Раздражают три стороны
35 минут назад
#
+614
franzisonfire
Офигенная штука!!! Имею две и очень рад! Хорошо, что тайм ССЫ всего один! Я старовер!
Сегодня в 00:48
#
kardigan
+3441
kardigan franzisonfire
Не ссы! Всё нормально было бы и с двумя портами-прогресс на месте не стоит.
Сегодня в 03:34
#
+82
horizon
На сколько надежно сие чудо, не сожжет все что подключено будет к ней после скачка напряжения...
Сегодня в 10:38
#
+123
lokky horizon
Сожжет, конечно, но писать уже будет некому и не на чем....
час назад в 12:33
#