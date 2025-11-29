Этот внедорожник уничтожил слухи о ненадежности китайских автомобилей. Смотрите сами

Скриншот из видео BYD



Китайский автобренд BYD провел краш-тест своего внедорожника и выложил результаты в сеть. Подробности у «Китайских автомобилей».

Согласно источнику, испытанию на прочность и надежность подвергся YangWang U8L — премиальный внедорожник за 1,28 млн юаней (около 14 млн рублей). Для первого теста взяли большую пальму и несколько раз уронили ее на машину, увеличивая расстояние между объектами до 3, 4 и 5 метров. В результате у авто открылись двери, но каркас крыши выдержал удары, а машина уехала с места испытания своим ходом.Второй краш-тест был проведен водой — дело в том, что для модели заявлена способность плыть со скоростью до 3 км/ч в неглубоких водоемах. Внедорожник разогнался до 50 км/ч и слетел в воду с трамплина. В салон попало немало жидкости, передние декоративные элементы немного повредились, но спустя несколько секунд машина выровнялась и выплыла на берег.Третье испытание прошел не сам авто, а его рама с тяговой батареей (так как это SUV). Ее подвесили на кране с привязанным 12-тонным автобусом. Рама не погнулась и не деформировалась.