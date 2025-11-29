Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Этот внедорожник уничтожил слухи о ненадежности китайских автомобилей. Смотрите сами

Олег
Скриншот из видео BYD
Скриншот из видео BYD

Китайский автобренд BYD провел краш-тест своего внедорожника и выложил результаты в сеть. Подробности у «Китайских автомобилей».

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Согласно источнику, испытанию на прочность и надежность подвергся YangWang U8L — премиальный внедорожник за 1,28 млн юаней (около 14 млн рублей). Для первого теста взяли большую пальму и несколько раз уронили ее на машину, увеличивая расстояние между объектами до 3, 4 и 5 метров. В результате у авто открылись двери, но каркас крыши выдержал удары, а машина уехала с места испытания своим ходом.

Скриншот из видео BYD
Скриншот из видео BYD



Второй краш-тест был проведен водой — дело в том, что для модели заявлена способность плыть со скоростью до 3 км/ч в неглубоких водоемах. Внедорожник разогнался до 50 км/ч и слетел в воду с трамплина. В салон попало немало жидкости, передние декоративные элементы немного повредились, но спустя несколько секунд машина выровнялась и выплыла на берег.

Скриншот из видео BYD
Скриншот из видео BYD



Третье испытание прошел не сам авто, а его рама с тяговой батареей (так как это SUV). Ее подвесили на кране с привязанным 12-тонным автобусом. Рама не погнулась и не деформировалась. 

0
Источник:
Китайские автомобили
Cсылки по теме:
В Китае выкатили элитный кроссовер с двумя суперстранными опциями. Купили бы такое?
Российские водители вскрыли всю правду о популярнейшем китайском кроссовере. Шах и мат, скептики!
Плюс одна фобия: сотням китайских машин ГИБДД отказывает в постановке на учет

Рекомендации

Рекомендации

На OZON появилась совершенно новая категория товаров. Wildberries, догоняй!
Условия работы eSIM в России серьезно изменили. Настолько, что пора возвращаться на пластик!
Фанаты Apple нашли отличную замену iPhone и активно переходят на нее
Власти раскрыли, почему мессенджер MAX захотят установить буквально все жители РФ

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+29
myname32
только стоимость его около 20 если что.
2 часа назад в 20:17
#