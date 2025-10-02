Эту функцию One UI 8.5 захотят буквально все владельцы iPhone и iPad

Компания Samsung разработала новую фичу, которая значительно упрощает обмен фотографиями и скриншотами. О ней пишет SamMobile.

Согласно источнику, функция появилась в One UI 8.5 и призвана автоматически защитить все ваши персональные данные на фото и скриншотах. Например, если на фото попал паспорт, то смартфон Galaxy сам «увидит» личные данные и заретуширует их перед отправкой другому человеку или публикацией в соцсетях.

Опцию при желании можно настроить в разделе «Конфиденциальность»: включить либо выключить, а также выбрать какие именно данные скрывать. Также можно вручную откатить результаты размытия и отправить неотредактированное изображение. Это очень упрощает повседневное общение и обмен файлами, и было бы очень здорово увидеть нечто подобное в iPhone и iPad. Впрочем, в штатной «Разметке» iOS до сих пор отсутствует даже ручное размытие отдельных частей фотографии. 

Источник:
SamMobile
Комментарии

tellurian
+2643
tellurian
Если я кому-то отсылаю фото паспорта, то я знаю для чего делаю. Какой смысл? 🤔
58 минут назад
#