Эту новинку Apple скопируют абсолютно все



Компания Apple запатентовала умное кольцо управления. Об этом пишет iMore.



Согласно источнику, патент подан на смарт-кольцо и на комбинацию из нескольких смарт-колец — их можно будет использовать для управления другими устройствами Apple, а возможно и других брендов.





Документ описывает работу смарт-колец как считывание «комбинации контакта с кожей и жестов, собранных процессором цифровых сигналов внутри устройства, которые затем могут быть прочитаны компьютерными приложениями». Проще говоря, кольцо будет распознавать ваши жесты и передавать их устройству, которое, в свою очередь, использует их как команды управления.Apple описала некоторые жесты для управления: согласно документу, пользователь сможет махать рукой, сжимать ладонь, указывать, постукивать. Всё это работает как разные виды ввода информации — прокрутка, открытие документа, выполнение вызова и так далее.Управлять таким способом можно будет смартфонами, планшетами, ноутбуками, устройствами умного дома. Скорее всего, взаимодействие будет похоже на управление интерфейсом Vision Pro. Если Apple действительно выпустит такое смарт-кольцо, другие бренды не упустят возможности подхватить идею реализации новой товарной категории, как это было с AirPods.