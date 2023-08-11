Эту новинку Apple скопируют абсолютно все

Олег

Кольцо


Компания Apple запатентовала умное кольцо управления. Об этом пишет iMore.

Согласно источнику, патент подан на смарт-кольцо и на комбинацию из нескольких смарт-колец — их можно будет использовать для управления другими устройствами Apple, а возможно и других брендов.

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Документ описывает работу смарт-колец как считывание «комбинации контакта с кожей и жестов, собранных процессором цифровых сигналов внутри устройства, которые затем могут быть прочитаны компьютерными приложениями». Проще говоря, кольцо будет распознавать ваши жесты и передавать их устройству, которое, в свою очередь, использует их как команды управления.

Apple описала некоторые жесты для управления: согласно документу, пользователь сможет махать рукой, сжимать ладонь, указывать, постукивать. Всё это работает как разные виды ввода информации — прокрутка, открытие документа, выполнение вызова и так далее.

Apple
Фото: US Patent Office

Фото: US Patent Office
Фото: US Patent Office

Управлять таким способом можно будет смартфонами, планшетами, ноутбуками, устройствами умного дома. Скорее всего, взаимодействие будет похоже на управление интерфейсом Vision Pro. Если Apple действительно выпустит такое смарт-кольцо, другие бренды не упустят возможности подхватить идею реализации новой товарной категории, как это было с AirPods.

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Источник:
iMore
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Комментарии

+751
Eredy
Вопрос на засыпку: от Apple кто что не копирует?
Сегодня в 00:13
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kardigan
+3137
kardigan
Этих смарт колец пруд пруди-в том числе и на алике. Так что apple просто перевыпустила такое же со своей концепцией ( изобрела.., ага
Сегодня в 04:15
#
Misha Gynin
+112
Misha Gynin
Ого Apple изобрела мышку в виде кольца, круто, стоить будет как смартфон топовый 😏
Сегодня в 06:47
#
tellurian
+4941
tellurian
Надо смотреть не на патент, а как будет выглядеть реальный продукт, если он выйдет.
Сегодня в 11:02
#