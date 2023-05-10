Эту стиральную машинку можно поставить даже в спальне. Ей не нужны коммуникации!

В сети рассказали о новой стиральной машине, которая умеет обходиться без заранее подведенных к ней коммуникаций. Подробности собрал New Atlas.Согласно источнику, стиральная машина Eeva — это компактный девайс, который настроен на экономию воды и электричества. Разработчики сравнивают её с корзиной для белья, которая умеет стирать; габариты и форма прибора, пожалуй, соответствуют такому описанию. Машинка действительно выглядит как технологичная корзина для белья с дисплеем. Разумеется, она подключается к мобильному приложению.Но самая главная фишка этой «стиралки» — она может работать где угодно. Для стирки достаточно иметь рядом розетку, а другие коммуникации вроде водопровода или канализации ей не требуются. Конечно, если они имеются, то шланги можно подключить и машинка будет их использовать. Но в крайнем случае вы можете набрать из крана контейнер объемом около 10 литров и машинка будет стирать этой водой. По завершению емкость нужно будет вылить. Такая конструкция позволяет установить машинку где угодно, например, в спальне.Машинка позволяет загрузить порядка 3-3,5 кг белья и стирает в течение 90 минут. За один цикл расходуется около 300 Вт-ч, так что её вполне можно использовать даже в палатке на природе, запитав от автомобиля. А еще прибор очень напоминает футуристичного робота Еву из мультика WALL-E, и даже называется соответственно.