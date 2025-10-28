Эту суперкрутую опцию One UI 8.5 для смартфонов Galaxy точно захотят все фанаты Apple

Компания Samsung внедряет в свою оболочку Android полезную опцию для фотосъемки, которая пригодилась бы многим пользователям смартфонов других брендов. О ней пишет Android Authority.
При создании пресета можно будет выбрать конкретную камеру, для которой он предназначен. Вот какие параметры разрешат редактировать и сохранять:
- Тип фокусировки
- ISO
- Ручная настройка цвета
- Скорость затвора
- Баланс белого
- Фокусное расстояние
- Экспозиция.
Более того, предустановку можно будет не только сохранить для личного использования в будущем, но и отправить друзьям со смартфонами Galaxy через Quick Share. Сейчас Apple — главный конкурент Samsung — не предлагает в iOS ничего подобного. Наверняка многие пользователи iPhone не отказались бы от этой фичи.