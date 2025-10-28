Top.Mail.Ru

Эту суперкрутую опцию One UI 8.5 для смартфонов Galaxy точно захотят все фанаты Apple

Олег

Galaxy A36


Компания Samsung внедряет в свою оболочку Android полезную опцию для фотосъемки, которая пригодилась бы многим пользователям смартфонов других брендов. О ней пишет Android Authority.

Согласно источнику, нововведение появится в грядущей One UI 8.5, срок выхода которой пока не называется точно. В слитых сборках этой ОС обнаружен код, указывающий на то, что Samsung может ввести предустановки для управления камерой Pro. Это позволит пользователям переключаться на нужную предустановку в любой момент, не разбираясь с многочисленными элементами управления в Pro-режиме.

При создании пресета можно будет выбрать конкретную камеру, для которой он предназначен. Вот какие параметры разрешат редактировать и сохранять:

  • Тип фокусировки
  • ISO
  • Ручная настройка цвета
  • Скорость затвора
  • Баланс белого
  • Фокусное расстояние
  • Экспозиция.

Более того, предустановку можно будет не только сохранить для личного использования в будущем, но и отправить друзьям со смартфонами Galaxy через Quick Share. Сейчас Apple — главный конкурент Samsung — не предлагает в iOS ничего подобного. Наверняка многие пользователи iPhone не отказались бы от этой фичи. 

