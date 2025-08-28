EVERGLOW и 8TURN: «Фандом Фест ВКонтакте» объявил хедлайнеров 2025 года

На главной сцене фестиваля выступят k-pop-группы из Южной Кореи EVERGLOW, 8TURN и The Last Live, балладный рок-исполнитель Дима Пермяков, музыкант из Китая WEIYI и бойз-бэнд из Казахстана NOMADS. 

Перед посетителями фестиваля выступит гёрлз-бэнд EVERGLOW. Девушки впервые заявили о себе в 2019 году с треком Bon Bon Chocolat. Их синглы Adios, Dun Dun и First собрали сотни миллионов прослушиваний на музыкальных сервисах, хит La Di Da попал в список «Лучших песен 2020 года» по версии журнала Billboard.

Гости фестиваля увидят выступление южнокорейской группы 8TURN. Артисты участвовали в шоу Road to Kingdom: Ace of Ace от Mnet, где заняли третье место. Бойз-бэнд дебютировал в 2023 году, в 2025-м провёл свой первый мировой тур по городам Северной Америки и Европы.

Впервые перед российскими зрителями выступит рок-группа The Last Live. Бэнд из Южной Кореи исполнит не только свои треки, но и каверы на культовые мировые хиты. В лайнапе фестиваля Дима Пермяков — артист VK Fest, победитель «Музыкастинга 5.0» от «Нового Радио» и участник и музыкальных шоу «Песни на ТНТ», «Голос» и «Залетай в тренды» от «ВКонтакте».

На главной сцене свои песни исполнит блогер и музыкант из Китая WEIYI, большую часть детства он провёл в России. Артист презентует новые песни, вместе с солистом «Хора Турецкого» Син Кайчжэном представит перформанс с яркими китайскими мотивами. На мероприятии выступит группа NOMADS из Казахстана. В 2023-м бойз-бэнд представил дебютную песню «Рассвет», а после дважды объехал Россию с концертными турами. На прошлогоднем фестивале NOMADS громко заявили о себе: их выступление собрало полный зал фанатов и завирусилось в социальных сетях.

«Фандом Фест ВКонтакте» пройдёт 22 и 23 ноября в Москве на площадке Main Stage. В начале августа была представлена первая часть программы. На фестивале пройдут концерты, автограф-сессии с популярными актёрами и авторами, презентации киноновинок и эксклюзивов из будущих премьер. Впервые откроется пространство VK Play с лекторием, игровой и фотозоной
