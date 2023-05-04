Европа запретила Apple урезать порт USB-C в iPhone 15

Рендер: Константин Миленин
На фоне слухов и инсайдов относительно того, что Apple собирается ограничить скорость зарядки и другие функции не сертифицированных кабелей USB-C в будущих iPhone, еврокомиссар Тьерри Бретон пригрозил компании запретом на продажу гаджетов в Европе за реализацию подобной идеи.
В прошлом году Еврокомиссия приняла закон, обязывающий Apple перевести все будущие iPhone и AirPods на порт USB-C к 28 декабря 2024 года. Однако компания планирует отказаться от Lightning уже этой осенью с релизом iPhone 15, но не всё так просто, как кажется на первый взгляд. По данным инсайдеров, Apple хочет ограничить функции сторонних кабелей USB-C без сертификации MFi.
Теперь стало известно, что еврокомиссар Тьерри Бретон отправил Apple письмо, в котором предупредил компанию о возможном запрете на продажу iPhone в ЕС при ограничении функциональности сторонних кабелей USB-C. Об этом сообщает немецкая газета Die Zeit.
Учитывая факт, что закон начинает действовать с 2025 года, Apple может урезать возможности порта USB-C как минимум в двух сериях смартфонов — iPhone 15 и iPhone 16.
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