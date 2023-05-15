Европа запретит Apple и другим производителям гаджетов нагло врать покупателям про время автономной работы их устройств

«Этикетки на продуктах будут информировать граждан о том, какие товары гарантированно прослужат дольше, а производители, чьи товары более долговечны, получат большую прибыль, — заявила Биляна Борзан, вице-президент Прогрессивного альянса социалистов и демократов в Европейском парламенте.

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Европейский парламент разработал новый законопроект по улучшению маркировки потребительской электроники, который включает в себя запрет на использование вводящих в заблуждение характеристик продуктов.Директива также нацелена на использование необоснованных экологических заявлений на упаковке и в рекламных материалах. Например, компании не смогут маркировать свои девайсы «экологически чистыми», если это не подкреплено прямыми доказательствами.Кроме того, законопроект предусматривает чёткую маркировку стоимости ремонта гаджета и любых потенциальных ограничений на замену компонентов со стороны производителей.В сопроводительном пресс-релизе также упоминается, что новый закон потребует от производителей обеспечения полного взаимодействия со сторонними аксессуарами, такими как зарядные устройства и запчасти.Новый проект уже принят, а вскоре должны начаться переговоры между Европарламентом и странами-членами ЕС.