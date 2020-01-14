Европейская комиссия уже более десяти лет настаивает на использовании единого метода для зарядки мобильных устройств. Похоже, что в скором времени этот вопрос может сдвинуться с места, поскольку для этого планируется применить законодательный подход.



Некоторые члены Европарламента призвали комиссию принять нормативные меры, чтобы заставить всех производителей смартфонов принять единый метод зарядки. Комиссар Марош Шефчович (Maros Sefcovic) заявил о своих планах по применению законодательного подхода к решению данной проблемы.



На ближайшем заседании Еврокомиссия планирует провести голосование по вопросу стандартизации зарядных портов. В случае если европейские законодатели добьются своего, то Apple будет вынуждена отказаться от использования Lightning в пользу USB-С для зарядки iPhone.



Несмотря на то, что пока еще не все производители мобильных устройств пришли к единому стандарту, процесс перехода, безусловно, принес определенную пользу. Таким образом число типов зарядных устройств сократилось с 30 единиц, начиная с 2009 года, до трех — USB-C, microUSB и Lightning.



В ходе дискуссии члены Европейского парламента указали на то, как технологическая отрасль генерирует огромную долю отходов, поддерживая различные стандарты, что часто подталкивает потребителей обзаводиться большим количеством различных шнуров и адаптеров.



Apple пока не отреагировала на эту ситуацию. Тем не менее, компания ранее заявляла, что единый стандарт «заморозит инновации, а не поощрит их». Купертиновцы также неоднократно сообщали, что переход iPhone на USB-С спровоцирует устаревание существующих кабелей и адаптеров Lightning и, таким образом, сгенерирует еще больше отходов.





