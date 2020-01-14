Европейская комиссия уже более десяти лет настаивает на использовании единого метода для зарядки мобильных устройств. Похоже, что в скором времени этот вопрос может сдвинуться с места, поскольку для этого планируется применить законодательный подход.
Некоторые члены Европарламента призвали комиссию принять нормативные меры, чтобы заставить всех производителей смартфонов принять единый метод зарядки. Комиссар Марош Шефчович (Maros Sefcovic) заявил о своих планах по применению законодательного подхода к решению данной проблемы.
На ближайшем заседании Еврокомиссия планирует провести голосование по вопросу стандартизации зарядных портов. В случае если европейские законодатели добьются своего, то Apple будет вынуждена отказаться от использования Lightning в пользу USB-С для зарядки iPhone.
Несмотря на то, что пока еще не все производители мобильных устройств пришли к единому стандарту, процесс перехода, безусловно, принес определенную пользу. Таким образом число типов зарядных устройств сократилось с 30 единиц, начиная с 2009 года, до трех — USB-C, microUSB и Lightning.
В ходе дискуссии члены Европейского парламента указали на то, как технологическая отрасль генерирует огромную долю отходов, поддерживая различные стандарты, что часто подталкивает потребителей обзаводиться большим количеством различных шнуров и адаптеров.
Apple пока не отреагировала на эту ситуацию. Тем не менее, компания ранее заявляла, что единый стандарт «заморозит инновации, а не поощрит их». Купертиновцы также неоднократно сообщали, что переход iPhone на USB-С спровоцирует устаревание существующих кабелей и адаптеров Lightning и, таким образом, сгенерирует еще больше отходов.
Некоторые члены Европарламента призвали комиссию принять нормативные меры, чтобы заставить всех производителей смартфонов принять единый метод зарядки. Комиссар Марош Шефчович (Maros Sefcovic) заявил о своих планах по применению законодательного подхода к решению данной проблемы.
На ближайшем заседании Еврокомиссия планирует провести голосование по вопросу стандартизации зарядных портов. В случае если европейские законодатели добьются своего, то Apple будет вынуждена отказаться от использования Lightning в пользу USB-С для зарядки iPhone.
Несмотря на то, что пока еще не все производители мобильных устройств пришли к единому стандарту, процесс перехода, безусловно, принес определенную пользу. Таким образом число типов зарядных устройств сократилось с 30 единиц, начиная с 2009 года, до трех — USB-C, microUSB и Lightning.
В ходе дискуссии члены Европейского парламента указали на то, как технологическая отрасль генерирует огромную долю отходов, поддерживая различные стандарты, что часто подталкивает потребителей обзаводиться большим количеством различных шнуров и адаптеров.
Apple пока не отреагировала на эту ситуацию. Тем не менее, компания ранее заявляла, что единый стандарт «заморозит инновации, а не поощрит их». Купертиновцы также неоднократно сообщали, что переход iPhone на USB-С спровоцирует устаревание существующих кабелей и адаптеров Lightning и, таким образом, сгенерирует еще больше отходов.
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Обидно им что все их провода выкинут )
(вы правы)
Я бы предложил EU обязать рынок разработать новый разъём)) через консорциум из ведущих производителей. Вот было бы дело...
Впрочем — это полулевацкое сборище, известное как Парламент EU, меньше всего заботит именно удобство пользователей... к сожалению.
А так, уже 7 лет требуют отказаться от проприетарных разъемов, и как-то никак. Ещё 7 лет подождем) там Эппл на какой-нибудь Type C3 перейдет, который устроит даже криворуких идиотов, которые каким-то раком разбалтывают разъем