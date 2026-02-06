Евросоюз представил 20 пакет санкций раньше, чем Apple выпустила iPhone XX







Еврокомиссия опубликовала очередной пакет ограничительных мер, направленных против России. В него вошёл ряд финансовых и торговых запретов, а также дополнительные ограничения в технологической сфере. Окончательное вступление пакета в силу зависит от согласования всеми 27 странами Евросоюза.

В обновлённый список попали 20 региональных российских банков. Также ограничители предлагают расширить запреты на транзакции, включая операции с криптовалютами, что должно усложнить обход финансовых ограничений через альтернативные платёжные инструменты. Особое внимание уделено контролю за поставками техники. Еврокомиссия намерена запретить экспорт компьютерного и радиооборудования в государства, которые могут использоваться как посредники для реэкспорта продукции в Россию.Дополнительно обсуждается запрет для стран ЕС на закупку российских металлов, минералов и редкоземельных элементов.