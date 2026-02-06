Top.Mail.Ru

Евросоюз представил 20 пакет санкций раньше, чем Apple выпустила iPhone XX

Фархад



Еврокомиссия опубликовала очередной пакет ограничительных мер, направленных против России. В него вошёл ряд финансовых и торговых запретов, а также дополнительные ограничения в технологической сфере. Окончательное вступление пакета в силу зависит от согласования всеми 27 странами Евросоюза.

В обновлённый список попали 20 региональных российских банков. Также ограничители предлагают расширить запреты на транзакции, включая операции с криптовалютами, что должно усложнить обход финансовых ограничений через альтернативные платёжные инструменты. Особое внимание уделено контролю за поставками техники. Еврокомиссия намерена запретить экспорт компьютерного и радиооборудования в государства, которые могут использоваться как посредники для реэкспорта продукции в Россию.

Дополнительно обсуждается запрет для стран ЕС на закупку российских металлов, минералов и редкоземельных элементов.
Комментарии

+39
ссыкуны 😂 только санкциями и пытаются нас подавить 😄 рано или поздно что-то случится ужасное так как нам не дадут выиграть эту войну "против всех" и сопротивляться пожизненно тоже не сможем ... 😐
6 февраля 2026 в 19:59
kardigan
+4335
kardigan 🆎
Они скоро сами друг друга перегрызут!
7 февраля 2026 в 07:53
+42
TheEwb
Да и пофиг перейдем на уголь древесину, и кинескопы вместо плазмы на лампах, винил кассеты и транзистеры, поднимем железный занавес и пусть сами с собой воюют
6 февраля 2026 в 20:22
Константин Крыштын
–2
Константин Крыштын
Еврокуколды в своём дибилизме всё не успокоятся
6 февраля 2026 в 21:57
iProJora
+277
iProJora
Если бы у россиян был дух как во времена Великой Отечественной войны, то давно бы всё закончили.
По сми только и твердят, как всё плохо, одни убийства, кражи, обманы.
У людей одна агрессия с депрессиями , а это убивает патриотический дух.
6 февраля 2026 в 22:23
John Doe
+780
John Doe iProJora
Вот и нужно приглядеться, в чьих руках СМИ.
7 февраля 2026 в 15:58
+1052
iron-i
Идиоты. Что тут ещё можно сказать(
7 февраля 2026 в 18:06
