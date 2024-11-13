Евросоюз требует от Apple отменить региональные ограничения в App Store и других сервисах

Еврокомиссия уведомила Apple о нарушении правил ЕС по борьбе с геоблокировкой в отношении её медиасервисов. У компании один месяц, чтобы разобраться с этим.
Такая региональная сегментация якобы затрудняет переключение пользователей между версиями медиасервисов Apple, включая App Store, Apple Music и Apple TV+, для конкретных стран. А это уже нарушает Регламент ЕС о геоблокировке, принятый в 2018 году.
ЕС утверждает, что Apple должна предоставить потребителям возможность загружать приложения, предлагаемые в других странах ЕС/ЕЭЗ, во время путешествий или временного пребывания в другом государстве. Также компания должна разрешить использовать любые кредитные или дебетовые карты ЕС для любых европейских сторов, независимо от страны учётной записи Apple.
Если Apple не примет меры в течение месяца, Еврокомиссия, скорее всего, снова оштрафует компанию.