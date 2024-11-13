Евросоюз требует от Apple отменить региональные ограничения в App Store и других сервисах







Еврокомиссия уведомила Apple о нарушении правил ЕС по борьбе с геоблокировкой в ​​отношении её медиасервисов. У компании один месяц, чтобы разобраться с этим. Еврокомиссия уведомила Apple о нарушении правил ЕС по борьбе с геоблокировкой в ​​отношении её медиасервисов. У компании один месяц, чтобы разобраться с этим. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Регулятор провёл очередное расследование, в ходе которого выявил, что «практика Apple незаконно ограничивает европейских потребителей в доступе к цифровому контенту в зависимости от страны их проживания». Проще говоря, пользователи с немецкими аккаунтами не могут скачивать приложения из бельгийского или испанского стора, что их, разумеется, не устраивает.Такая региональная сегментация якобы затрудняет переключение пользователей между версиями медиасервисов Apple, включая App Store, Apple Music и Apple TV+, для конкретных стран. А это уже нарушает Регламент ЕС о геоблокировке, принятый в 2018 году.ЕС утверждает, что Apple должна предоставить потребителям возможность загружать приложения, предлагаемые в других странах ЕС/ЕЭЗ, во время путешествий или временного пребывания в другом государстве. Также компания должна разрешить использовать любые кредитные или дебетовые карты ЕС для любых европейских сторов, независимо от страны учётной записи Apple.Если Apple не примет меры в течение месяца, Еврокомиссия, скорее всего, снова оштрафует компанию.