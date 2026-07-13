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Евросоюз ввел санкции против VK и MAX

Артем


Сегодня, 13 июля, Евросоюз официально объявил о санкциях против холдинга VK, социальной сети «Одноклассники» и разработчиков MAX — компании «Коммуникационная платформа». 

В Совете ЕС пояснили, что причиной ограничений стал статус VK как материнской структуры создателей национального мессенджера. Под новые европейские санкции попали не только ключевые социальные сети и медиаплатформы, но и ряд технологических компаний, обеспечивающих инфраструктуру связи и безопасность рунета. Вот их полный список:

• VK — материнская компания экосистемы «ВКонтакте»;
• ООО «Коммуникационная платформа» — непосредственный разработчик корпоративного мессенджера MAX;
• Социальная сеть «Одноклассники»;
• «Норси-Транс» и «Цитадель» — ведущие производители систем технических средств для обеспечения функций оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ);
• VAS Experts — разработчик программного обеспечения для интернет-провайдеров.



В пресс-службе VK напомнили, что санкции ЕС не влияют на текущую работу VK и MAX. Все мобильные приложения, веб-версии и облачные сервисы продолжают работать в «привычном» для пользователей режиме.

Напомним, что 25 июня 2026 года из российского App Store без предупреждения пропали ряд приложений, среди которых: 

• ВКонтакте
• VK Музыка
• VK Видео
• VK Знакомства
• VK Мессенджер 
• VK Звонки
• VK Admin
• VK Play
• VK Почта
• Почта Mail
• Облако Mail
• Дзен 
• Одноклассники
• Skillbox
• Маруся
• Юла

Ранее установленные приложения продолжают работать, но обновление и пуш-уведомления к ним стали недоступны.

Минцифры уже назвало действия зарубежных платформ политически мотивированными и направило обращение в Федеральную антимонопольную службу для принятия оперативных мер.
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Источник:
Official Journal of the European Union
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