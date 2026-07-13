Евросоюз ввел санкции против VK и MAX

Сегодня, 13 июля, Евросоюз официально объявил о санкциях против холдинга VK, социальной сети «Одноклассники» и разработчиков MAX — компании «Коммуникационная платформа».В Совете ЕС пояснили, что причиной ограничений стал статус VK как материнской структуры создателей национального мессенджера. Под новые европейские санкции попали не только ключевые социальные сети и медиаплатформы, но и ряд технологических компаний, обеспечивающих инфраструктуру связи и безопасность рунета. Вот их полный список:• VK — материнская компания экосистемы «ВКонтакте»;• ООО «Коммуникационная платформа» — непосредственный разработчик корпоративного мессенджера MAX;• Социальная сеть «Одноклассники»;• «Норси-Транс» и «Цитадель» — ведущие производители систем технических средств для обеспечения функций оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ);• VAS Experts — разработчик программного обеспечения для интернет-провайдеров.В пресс-службе VK напомнили, что санкции ЕС не влияют на текущую работу VK и MAX. Все мобильные приложения, веб-версии и облачные сервисы продолжают работать в «привычном» для пользователей режиме.Напомним, что 25 июня 2026 года из российского App Store без предупреждения пропали ряд приложений, среди которых:• ВКонтакте• VK Музыка• VK Видео• VK Знакомства• VK Мессенджер• VK Звонки• VK Admin• VK Play• VK Почта• Почта Mail• Облако Mail• Дзен• Одноклассники• Skillbox• Маруся• ЮлаРанее установленные приложения продолжают работать, но обновление и пуш-уведомления к ним стали недоступны.Минцифры уже назвало действия зарубежных платформ политически мотивированными и направило обращение в Федеральную антимонопольную службу для принятия оперативных мер.