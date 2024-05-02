Евросоюз вынудил «Райффайзен-банк» уйти из России

Олег

Райф


Российское отделение Raiffeisen Bank International будет продано до конца 2024 года. Об этом пишет «Коммерсантъ».

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Требования о прекращении работы в России поступали «Райфу» с 2022 года; теперь же компании придется подчиниться и свернуть свою деятельность в нашей стране. Скорее всего, это произойдет еще до конца текущего года.

«Мы аккуратно подходим, не сокращаем бизнес в России очень быстро, пытаясь сохранить ценность актива, чтобы иметь возможность его продажи. Мы работаем над продажей Райффайзенбанка», — глава Raiffeisen Bank International Йозан Штробль. 

Глава банка отметил, что за последние два года неоднократно видел от российских и иностранных партнеров заинтересованность в своих активах. В апреле Европейский центральный банк направил «Райфу» требование ускорить процесс ухода из России. Каким образом всё это скажется на клиентах — пока неизвестно. 

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Источник:
Коммерсантъ
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Комментарии

Вася Вотафаков
+5761
Вася Вотафаков
Печалька 😔 единственный нормальный банк где все прозрачно и никакого наebалова
43 минуты назад
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+17
sharpmaind
Наши «оптимизаторы» приберут к рукам и будет очередной сбер…
40 минут назад
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