Евросоюз вынудил «Райффайзен-банк» уйти из России



Российское отделение Raiffeisen Bank International будет продано до конца 2024 года. Об этом пишет «Коммерсантъ».







Требования о прекращении работы в России поступали «Райфу» с 2022 года; теперь же компании придется подчиниться и свернуть свою деятельность в нашей стране. Скорее всего, это произойдет еще до конца текущего года.





«Мы аккуратно подходим, не сокращаем бизнес в России очень быстро, пытаясь сохранить ценность актива, чтобы иметь возможность его продажи. Мы работаем над продажей Райффайзенбанка», — глава Raiffeisen Bank International Йозан Штробль.



Глава банка отметил, что за последние два года неоднократно видел от российских и иностранных партнеров заинтересованность в своих активах. В апреле Европейский центральный банк направил «Райфу» требование ускорить процесс ухода из России. Каким образом всё это скажется на клиентах — пока неизвестно.