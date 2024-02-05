Эй, Ай! Samsung Galaxy S22 и десятки других популярных моделей в пролёте

Фархад
S22
Фото: Amatuer Photographer

Несколько недель назад Samsung представила серию Galaxy S24 с нейросетевыми функциями и собственным ИИ. Позже представители компании заявили, что скоро все возможности Galaxy AI станут доступны и на других устройствах бренда. Сегодня в сети появилась более подробная информация, и, увы, она огорчает.

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Судя по официальному сайту Samsung, функции искусственного интеллекта Galaxy S24 появятся только в линейке Galaxy S23 с обновлением программного обеспечения. В их число войдут следующие фичи: «круг для поиска», живой перевод, помощник по заметкам и ассистент по обработке фотографий. Скорее всего, это всё станет доступно в One UI 6.1, выход которого ожидается в ближайшее время.

S23

При этом в сравнительной таблице Samsung чётко указано, что эти функции не появятся в моделях Galaxy S22, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra, серии Galaxy S21, Galaxy Z Flip 4, Galaxy Z Fold 4, Galaxy A34 и Galaxy А54.
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Источник:
SamMobile
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