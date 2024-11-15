Ежегодный конкурс микросъемки объявил победителей. Сплошные шедевры

European Life Science Light Microscopy Award — фотоконкурс, подчеркивающий красоту и научную ценность крошечного мира, который нас окружает. Жюри оценивали работы не только с визуальной и художественной точки зрения, но и учли мастерство фотографа в обращении с микроскопом.
«Красота космических пропорций». Поперечный разрез цветка астры Cosmic Orange
«Соединяя все живое». Человеческий волос (вертикальный) связан с конским
Впервые одно из призовых мест было присуждено видеоработе.
«Огромная и безграничная Вселенная». Процесс кристаллизации аминокислот
Почетного упоминания удостоились несколько региональных фотографов. Их работы не менее впечатлительны.
Ловушка подводной плотоядной пузырчатки Utricularia humboldtii с пойманным водяным клещом Hydrachnidia
Коллаж из различных паразитов рыб в темном поле в аргентинской Патагонии
Взгляд в глубины. Поперечные разрезы через апикальные сегменты стебля водных видов Utricularia macrorhiza
Рачок Танаидацея плавает в толще воды в ночное время и привлекается светом
Скелет молодой морской звезды Patiria miniata
Ознакомиться со всеми работами и узнать их историю создания можно на сайте премии.