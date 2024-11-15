Ежегодный конкурс микросъемки объявил победителей. Сплошные шедевры

Артем


European Life Science Light Microscopy Award — фотоконкурс, подчеркивающий красоту и научную ценность крошечного мира, который нас окружает. Жюри оценивали работы не только с визуальной и художественной точки зрения, но и учли мастерство фотографа в обращении с микроскопом. 

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«Красота космических пропорций». Поперечный разрез цветка астры Cosmic Orange

«Соединяя все живое». Человеческий волос (вертикальный) связан с конским



Впервые одно из призовых мест было присуждено видеоработе.

«Огромная и безграничная Вселенная». Процесс кристаллизации аминокислот

Почетного упоминания удостоились несколько региональных фотографов. Их работы не менее впечатлительны.


Ловушка подводной плотоядной пузырчатки Utricularia humboldtii с пойманным водяным клещом Hydrachnidia




Коллаж из различных паразитов рыб в темном поле в аргентинской Патагонии




Взгляд в глубины. Поперечные разрезы через апикальные сегменты стебля водных видов Utricularia macrorhiza




Рачок Танаидацея плавает в толще воды в ночное время и привлекается светом




Скелет молодой морской звезды Patiria miniata



Ознакомиться со всеми работами и узнать их историю создания можно на сайте премии.
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Источник:
Evident
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