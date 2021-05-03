





С недавним релизом iOS 14.5 компания Apple больно ударила по многим рекламодателям: согласно новым правилам конфиденциальности, по умолчанию приложения не могут собирать персональные данные пользователя, однако могут попросить, чтобы пользователь дал им такие права. Разумеется, большинству крупных компаний это не понравилось, однако они нашли лазейку.Все дело в том, что Apple никак не регламентирует, как именно ПО должно запрашивать разрешение у пользователей на доступ к конфиденциальным данным, поэтому Facebook и Instagram решили применить тактику «запугивания». Теперь при запуске этих обновленных приложений на iOS 14.5 и новее они выводят следующий текст:Намек тут предельно ясен: если вы решите отключить «слежку», вам, возможно, придется заплатить за использование Facebook или Instagram. Разумеется, на деле таких ограничений нет, и едва ли в будущем эти соцсети станут платными для тех, кто отказывается предоставлять им свои конфиденциальные данные. Но, в общем и целом, Facebook действительно может ввести какие-либо ограничения для «отказников», хотя тут остается открытым вопрос о том, как на это отреагирует Apple.