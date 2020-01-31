Роскомнадзор возбудил административные дела против Facebook и Twitter. Они не предоставили ведомству данные о том, где хранятся данные российских пользователей.
«Указанные компании не предоставили в установленный срок сведений о выполнении требований о локализации баз данных российских пользователей соответствующих социальных сетей на серверах, расположенных на территории Российской федерации, что предусмотрено частью 5 статьи 18 Закона „О персональных данных“ № 152-ФЗ. Административное производство было возбуждено по признакам совершения административного правонарушения в соответствии с частью 8 статьи 13.11. КоАП РФ, предусматривающей административный штраф в размере от 1 млн до 6 млн рублей», — говорится в сообщении.Протокол был составлен в присутствии представителя Twitter. Представитель Facebook на подписание протокола не явился, поэтому копия документа будет направлена в адрес компании в США.
Каждой из компаний грозит штраф в сумме до шести миллионов рублей, а если выяснится, что они не исполняют российское законодательство и не перенесли данные россиян на серверы, расположенные в России, они могут быть заблокированы в нашей стране.
Аналогичным образом в 2016 году под блокировку попала социальная сеть LinkedIn, принадлежащая компании Microsoft. Она не захотела переносить данные россиян в Россию и была заблокирована. Доступ к ней на территории России возможен только с подменой IP-адреса.
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Есть вопросы , решайте.
Не получается решить ввиду отсутствия желания противоположной стороны, штрафуйте!)
Штраф в 6 000 000 000₽ вполне мог бы у этих компаний подстегнуть интерес.
Такие действия это один из видов наложения ограничений.
Я в том смысле что « пока вы не заплатите вы не можете делать то то и то-то , или давайте договариваться»