Facebook прекратил поддержку своего основного приложения, а также Facebook Messenger и Instagram на принадлежащей компании Samsung платформе Tizen. Они были убраны из Tizen Store и перестали работать на тех устройствах, где уже установлены.
При попытке запустить приложение появляется сообщение о прекращении поддержки.
Samsung почти не развивает Tizen, хотя у компании были большие надежды на эту платформу. Она устанавливала её в смартфоны, телевизоры, смарт-часы, бытовую технику, гаджеты категории интернет вещей и прочую более экзотичную технику. Приложения Facebook годами занимали в Tizen Store топовые позиции по статистике скачиваний (возможно, в том числе из-за того, что выбор в магазине не особо широкий).
О прекращении поддержки Tizen со стороны Facebook стало известно ещё летом. Похоже, в развитии Tizen не заинтересованы ни сторонние разработчики, ни сама компания Samsung. Она давно не выпускала устройства на этой платформе, хотя периодически публикует на сайте tizen.org техническую документацию для разработчиков, а в соцсетях анонсирует различные нововведения.
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