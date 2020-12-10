





Федеральная торговая комиссия США подала антимонопольный иск против Facebook. Она требует, чтобы компания избавилась от принадлежащих ей сервисов Instagram и WhatsApp.Ведомство считает, что Facebook незаконно поддерживает личную монополию на социальные сети, много лет придерживаясь систематической стратегии, включающей приобретение перспективных конкурентов. К иску торговой комиссии присоединились прокуроры 46 штатов, а также прокуроры округа Колумбия и Гуама.Истцы просят суд обязать Facebook продать Instagram и WhatsApp независимому покупателю или нескольким инвесторам. Кроме того, они хотят, чтобы в дальнейшем крупным IT-корпорациям было запрещено скупать конкурирующие сервисы.Facebook приобрёл Instagram в 2012 году за 1 миллиард долларов, а WhatsApp был куплен в 2014 за 19 миллиардов. Примечательно, что в мае 2019 года сооснователь Facebook Крис Хьюз предлагал разделить Facebook, Instagram и WhatsApp для сдерживания монополизации рынка.