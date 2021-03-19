Facebook показала свой новый гаджет — браслет, с помощью которого можно будет управлять будущим шлемом дополненной реальности (AR) компании. Инновационность новинки заключается в том, что она может считывать сигналы нервов, проходящих через запястья, и тем самым распознавать и интерпретировать движения рук.
Таким образом пользователь сможет взаимодействовать с дополненной реальностью при помощи движения кистями и пальцами. Facebook надеется, что к релизу такой умный браслет позволит комфортно работать в AR: печатать текст на виртуальной клавиатуре или управлять различными нематериальными предметами. С демонстрацией возможностей браслетов можно ознакомиться в оригинальном материале.
Не обошлось тут и без машинного обучения: по словам Тани Джонкер, научного руководителя исследовательской группы Reality Labs Facebook, именно оно позволит «адаптировать [браслет] к каждому пользователю, отслеживая его поведение. Благодаря этому он будет лучше предсказывать в будущем, что вы хотите сделать».
Также компания Facebook гордится тем, что она первой представила браслеты как способ взаимодействия с дополненной реальностью. Разумеется, одних браслетов не хватит — нужен будет еще специальный шлем или очки дополненной реальности. По слухам, последние Facebook выпустит ближе к концу этого года, а глава компании Марк Цукерберг считает, что в будущем такие очки или шлемы будут у всех.
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