Facebook не ограничился угрозами и запретил авторам и читателям новостей Австралии каким-либо образом взаимодействовать с ними. Соцсеть закрыла возможность добавлять новости и скрыла уже имеющиеся.Причиной таких радикальных действий является введение в Австралии закона, обязывающего агрегатора платить СМИ за материалы. В итоге со страниц новостных изданий, некоммерческих организаций, государственных органов и прочих, пользующихся Facebook, исчезли все новости. Facebook не хочет платить за их показ.Бойкот от Facebook вызвал шквал критики со стороны австралийцев. Например, несколько СМИ, такие, как Sky News, Guardian Australia и телеканал Nine заявили, что такое решение невыгодно никому, Facebook может стать платформой для дезинформации и фейков, вследствие чего многие в Австралии откажутся от этой соцсети. А в Twitter уже набирает обороты хэштэг #DeleteFacebook, призывающий уходить из этой соцсети.Стоит отметить, что Google сумела договориться с издателями и осталась на австралийском рынке, хотя изначально угрожала полностью отключить поисковую систему на территории страны.