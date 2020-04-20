Изначально компания планировала выпустить его летом, но решила сделать это раньше из-за роста популярности игр на фоне пандемии коронавируса COVID-19. Приложение получило название Facebook Gaming и оно уже доступно на Android в магазине Google Play, версия для iOS появится сразу после одобрения Apple.
Приложение позволяет транслировать и смотреть трансляции других игроков. В первую очередь Facebook Gaming ориентировано на мобильные игры. Ссылку на запущенную трансляцию можно будет опубликовать на своей странице Facebook. По словам разработчиков, игровым контентом каждый месяц интересуются более 700 миллионов пользователей.
На данный момент в приложении нет рекламы, Facebook планирует зарабатывать на комиссии с пожертвований. Компания хочет собрать аудиторию перед запуском новых способов монетизации. Напомним, ранее сервис тестировался на протяжении 18 месяцев в Юго-Восточной Азии и Латинской Америке. С помощью Facebook Gaming компания будет конкурировать с Twitch от Amazon, YouTube от Google и Mixer от Microsoft.
Приложение позволяет транслировать и смотреть трансляции других игроков. В первую очередь Facebook Gaming ориентировано на мобильные игры. Ссылку на запущенную трансляцию можно будет опубликовать на своей странице Facebook. По словам разработчиков, игровым контентом каждый месяц интересуются более 700 миллионов пользователей.
На данный момент в приложении нет рекламы, Facebook планирует зарабатывать на комиссии с пожертвований. Компания хочет собрать аудиторию перед запуском новых способов монетизации. Напомним, ранее сервис тестировался на протяжении 18 месяцев в Юго-Восточной Азии и Латинской Америке. С помощью Facebook Gaming компания будет конкурировать с Twitch от Amazon, YouTube от Google и Mixer от Microsoft.
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