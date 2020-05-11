



Принадлежащий Facebook сервис Instagram закрыл лайт-версию своего приложения. Она исчезла из Play Маркета и App Store, а при запуске сообщает об окончании поддержки.



Воспользоваться приложением Instagram Lite не получится, даже если оно у вас уже установлено, вместо этого Instagram предложит вам скачать обычную версию приложения и перенаправит в магазин, где её можно найти.







Instagram Lite предлагал упрощенные возможности Instagram. Часть функций была урезана, а фотографии и видео для экономии трафика сжимались ещё сильнее. Кроме того, само приложение занимало в накопителе смартфона гораздо меньше места, потребляло намного меньше оперативной памяти и создавало меньшую нагрузку на процессор и аккумулятор.



Facebook и Instagram возлагали большие надежды на это приложение. Предполагалось, что оно станет популярно в небогатых странах, где людям не по карману дорогие смартфоны и нет недорогого и быстрого доступа в интернет. По всей видимости, эти планы не оправдали себя. Тем не менее, у Facebook остаётся приложение Facebook Lite, выпущенное ровно с той же целью — охватить как можно больше пользователей, в том числе тех, чьи мобильную устройства не поддерживают полнофункциональную версию сервиса.



Пользоваться урезанной версией Instagram при желании по-прежнему можно. Это можно делать через браузер — instagram.com выглядит и работает примерно так же, как Instagram Lite. Кроме того, для экономии ресурсов в браузере можно включить сжатие трафика.







