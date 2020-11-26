По данным «Интерфакса», Facebook выплатил в российский бюджет 4 миллиона рублей по постановлению Таганского суда Москвы. Это штраф за отказ локализовать данные российских пользователей на серверах, которые физически размещены в России.
С 2015 года в России действует закон, по которому иностранные компании обязаны хранить личные данные пользователей России на российских серверах. Роскомнадзор периодически проводит проверки соблюдения законодательства популярными интернет-сервисами. На нарушителей составляется протокол по части 8 статьи 13.11 КоАП РФ.
Весной 2019 года Facebook и Twitter были оштрафованы на 3 тысячи рублей за отказ предоставлять сведения о локализации данных российских пользователей, поскольку они не ответили на запросы Роскомнадзора. В марте 2020 года Таганский суд Москвы оштрафовал Twitter по той же статье, что и Facebook, обязав сервисы выплатить по 4 миллиона рублей. Twitter пытался обжаловать решение суда, но безуспешно, и штраф не был отменён.
В 2016 году принадлежащую компании Microsoft соцсеть LinkedIn за аналогичное нарушение законодательства не оштрафовали, а заблокировали. Она остаётся заблокированной в России до сих пор и не предпринимает попытки снять это ограничение.
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А об этом они вообще даже не знают 😄