



Facebook в партнёрстве с сотовыми операторами Bitel, Claro, Entel и Movistar запустил тестирование программы Discover, которая предусматривает бесплатный доступ к сайтам.



В настоящее время эта программа действует только в Перу, пользователю выделяется 10 мегабайт трафика на просмотр текcтового содержимого сайтов. В интернет можно выйти через специальное мобильное приложение или браузер на смартфоне через мобильную связь. На страницах сайтов не загружаются тяжёлые изображения и любой другой контент, только текст.



В скором времени аналогичная программа будет запущена ещё в нескольких странах мира, где проживает население с низкими доходами. Предполагается, что им будет выделяться по 20 мегабайт в день. Операторы сотовой связи могут увеличить этот лимит, а также по своему усмотрению разрешить загрузку различных видов контента.



Facebook развивает ещё несколько проектов по предоставлению беcплатного интернета жителям бедных стран, в том числе internet.org и Express WiFi. Кроме того, у Facebook есть упрощенные версии приложений с минимальным потреблением трафика и заниженными требованиями к характеристикам смартфонов. Таким способом Facebook старается расширить свою аудиторию, которая в настоящее время во всех приложениях компании уже насчитывает более трёх миллиардов пользователей.







