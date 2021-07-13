Социальная сеть Facebook запустила в России платформу Marketplace. На ней пользователи Facebook могут продавать различные товары и покупать их друг у друга.
«Мы знаем, что многие уже используют наши платформы для поиска и обмена товарами. Marketplace станет для людей удобной площадкой, где можно будет легко найти новые товары, купить то, что необходимо, или продать то, что вам больше не нужно», — рассказала региональный директор Facebook, Instagram и Messenger в России Анна-Мария Тренева.
Пресс-служба Facebook отмечает, что пользователи Marketplace могут пользоваться различными инструментами при размещении и поиске объявлений. В частности, доступны фильтры по местоположению продавцов, категории товаров и цене. В зависимости от настроек цены могут отображаться в долларах или рублях (по умолчанию в долларах). Раздел с объявлениями доступен как в веб-версии Facebook, так и в мобильных приложениях соцсети. Комиссия с продажи и покупки не взимается. В некоторых других странах (например, в США) Marketplace работает с 2016 года.
Marketplace будет конкурировать в России с Avito и «Юлой», наиболее сильными игроками на этом рынке. В конце 2020 года «Яндекс» запустил аналогичный сервис «Объявления», он всё ещё работает, хотя и не пользуется большой популярностью.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru