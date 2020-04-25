



На волне бешеной популярности Zoom соцсеть Facebook не упустила возможности скопировать возможности этого сервиса. Zoom стал популярен из-за коронавирусного карантина, который вынудил многие организации перевести сотрудников на удалённую работу.



Новый сервис Facebook называется Messenger Rooms и работает как на десктопных, так и мобильных платформах. Это видеочат с максимальным числом участников 50 человек. Присоединяться к общению можно даже без аккаунта на Facebook — достаточно перейти по ссылке, которую создал владелец чата. В отличие от Zoom, в Messenger Rooms нет ограничений на длительность общения.



Владелец чата может приглашать в Messenger Rooms новых собеседников, исключать пользователей и закрывать чат, чтобы в него не вступали другие люди. Если создать чат через группу в Facebook, он по умолчанию будет доступен только членам этой группы.







Facebook отмечает, что сервис Messenger Rooms не поддерживает двустороннее шифрование. Общение в чатах нельзя назвать полностью безопасным, поскольку трафик в теории может быть перехвачен и расшифрован злоумышленникам, однако инженеры Facebook работают над тем, чтобы добавить данный вид шифрования в будущем. В настоящее время трафик Messenger Rooms шифруется на серверах Facebook, размещенных в странах, законы которых гарантируют невмешательство в интернет-трафик.



Сервис Messenger Rooms запущен в тестовом режиме в нескольких странах и станет доступен по всему миру в течение ближайших недель.







