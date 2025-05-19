Фанат Apple избавился от iPhone, Apple Watch и Macbook. Взамен он купил Samsung Galaxy и кое-что еще

Олег

Фото: Unsplash

Фото: Unsplash 

На тематических форумах регулярно появляются истории людей, которые переходят из одной «экосистемы» в другую. Одна из таких веток возникла на MacRumors — пользователь рассказал, что заставило его уйти от Apple и переметнуться в конкурирующий лагерь (но не полностью).

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Пользователь с ником dk001 рассказал, что долгие годы использовал только «яблочную» технику и рекомендовал ее друзьям и людям в интернете. Однако «из-за неудовлетворенности в последние несколько лет» он решил продать свой iPhone 15 Pro Max и Apple Watch Ultra, а также подарил Macbook Pro; при этом избавиться от iPad Pro M4 не захотел. Он говорит: «Это по-прежнему лучший, на мой взгляд, планшет для меня».


Что касается других устройств, то dk001 поразмыслил и понял, что Windows, Linux и Android подходят для его рабочих и личных задач гораздо больше. В результате он обзавелся ПК с Linux, Galaxy Book на Windows, купил смартфон Google Pixel 9 Pro для работы и Samsung Galaxy S25 Plus для личных дел. Вместо Apple Watch он теперь с удовольствием носит Garmin Epix. Также форумчанин упомянул о нейросетях. «Apple действительно облажалась», сказал он, а потому пользуется Gemini и Grok.


Другие участники поддержали его мнение и даже поздравили с освобождением от «яблочных» оков. Один из читателей написал: «Если Apple продолжит идти по тому же пути, по которому они идут сейчас, я уверен, что моим следующим телефоном будет Pixel», так как он «устал от того, что Apple поскальзывается на одной банановой кожуре за другой». Другие же отметили, что Linux — это перебор, так как требует много времени на отладку, а обновления его регулярно ломают; при этом macOS родственна Linux, но при этом вылизана и работает отлично. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

Mers
+5365
Mers
У меня перестало приходить звуковое уведомление о 10% заряда аккумулятора в Air Pods Pro.😕
Это у меня глюк или у всех так?🤔
2 часа назад в 18:04
#
+90
Gntlmn Mthfcng
Работаю с одним воткнутым наушником. Заметил, что обновления на iOS 18.5 наушник (AirPods pro 2) стал садиться уже в 12:30-13:00. Ранее в 14:00 он только пищать начинал что заканчивается батарея. Все одним днем изменилось. Эпл опять что-то сломала
час назад в 18:40
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