Фанат Apple купил Macbook Air M5 и захотел вернуть его в магазин. Догадайтесь, из-за чего?

«Мне нравится аппаратная часть, но macOS Tahoe мне совсем не нравится. Пользовательский интерфейс недоработан, отвлекает и занимает лишнее место. Я думал, что смогу как-нибудь вернуться к Sequoia, но, к сожалению, для M5 такой возможности не нашел. Поэтому я на грани возврата компьютера и получения денег обратно», — рассказал он.

В сети продолжают появляться жалобы на новую macOS 26 Tahoe. Новые и опытные пользователи одинаково недовольны редизайном и работой ОС настолько, что рассматривают возможность возврата своего Macbook в магазин.Форумчанин MacRumors поделился своими впечатлениями после покупки Macbook Air M5 — поскольку это самый свежий Mac, на нем из коробки предустановлена macOS 26, а предыдущие версии не поддерживаются.В комментариях многие согласились с автором и предложили ему либо отключить визуальные эффекты (но некоторые особенности Tahoe останутся неизменными), либо перейти на Air M4 с возможностью возврата на Sequoia.Я сам проверял работу macOS 26 на разных Mac и сталкивался с отвращением пользователей к ней. Например, Macbook Pro 16 (2019) работает на ней очень медленно и задумчиво, в отличие от Sequoia. Также прямо сейчас в телеграм-барахолке моего города человек продает кастомный Macbook Air 15 M4 с 24 Гб ОЗУ и 2 ТБ SSD из-за того, что macOS 26 совсем плоха.Что вы думаете по поводу Tahoe? Нравится ли вам эта ОС, или тоже хочется откатиться?