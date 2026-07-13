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Фанат Apple моментально выставил на продажу свой Macbook Neo после покупки Air, и вот почему

Олег

Фото: Unsplash 

Компания Apple совсем недавно подняла цены на свои ноутбуки — под раздачу попал и свежий «бюджетник» Neo. Изначально он вышел с ценником $599 (около 45000 руб по курсу); за эти деньги он имел объективные недостатки, но не имел аналогов. Теперь же он стоит $699 (около 53000 по курсу), и его недостатки бросаются в глаза еще сильнее. 

Форумчанин MacRumors поделился, что в марте купил красивый Macbook Neo в цвете цитрус за 499 фунтов стерлингов (около 52 тыс руб по курсу) и был им в целом доволен, хотя и огорчался из-за отсутствия подсветки клавиатуры и Touch ID. Однако совсем недавно ему попался Macbook Air M2 с конфигурацией 16/256 Гб за те же 499 фунтов, и он купил его тоже. Всего один день попользовавшись Air, автор поста тут же выставил свой Neo на вторичный рынок. 

«Хотя я знаю, что немного жертвую производительностью одного ядра, другие преимущества, на мой взгляд, перевешивают это», — говорит он. 

В комментариях другие пользователи поздравили его и назвали это хорошим решением. Кое-кто несведущий возмутился и сказал, что Air M2 хуже Neo по производительности — наверняка, он не читал наши сравнительные посты об этих моделях. Единственный недостаток такого апгрейда, который сумели найти в ветке обсуждения — это меньшее количество обновлений macOS для Air. Однако апдейты сами по себе не обязательно являются добром — вот тут я рассказал о подводных камнях обновлений ОС. 
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Источник:
MacRumors
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