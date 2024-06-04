Фанат Apple наглядно показал большой редизайн iOS 18. Выглядит очень свежо!

В сети появился концепт будущей iOS 18 с учетом текущих инсайдов. Изображения и видео опубликовал пользователь Twitter @upintheozone.
Ранее мы писали, что во всей iOS 18 будет внедрен новый стиль оформления, который будет очень похож на visionOS. К сожалению, реальных скриншотов до сих пор не появилось, но цифровой дизайнер решил составить концепт на основе этой информации. Вот что получилось:
Ранее мы писали, что во всей iOS 18 будет внедрен новый стиль оформления, который будет очень похож на visionOS. К сожалению, реальных скриншотов до сих пор не появилось, но цифровой дизайнер решил составить концепт на основе этой информации. Вот что получилось:
Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.
А здесь можно увидеть те самые обновленные «Настройки» и новую анимацию входа/выхода из приложения:
Насколько концепт похож на оригинальную iOS 18, мы увидим уже очень скоро. WWDC 2024 состоится 10 июня, менее чем через неделю.