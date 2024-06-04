Фанат Apple наглядно показал большой редизайн iOS 18. Выглядит очень свежо!

Олег

В сети появился концепт будущей iOS 18 с учетом текущих инсайдов. Изображения и видео опубликовал пользователь Twitter @upintheozone.

Ранее мы писали, что во всей iOS 18 будет внедрен новый стиль оформления, который будет очень похож на visionOS. К сожалению, реальных скриншотов до сих пор не появилось, но цифровой дизайнер решил составить концепт на основе этой информации. Вот что получилось:

iOS 18

iOS 18

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А здесь можно увидеть те самые обновленные «Настройки» и новую анимацию входа/выхода из приложения:



Насколько концепт похож на оригинальную iOS 18, мы увидим уже очень скоро. WWDC 2024 состоится 10 июня, менее чем через неделю. 

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Источник:
Twitter
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Комментарии

Anatoly076
+198
Anatoly076
Блин, снова привыкать. Я после 5S на семерке привыкал к текущему внешнему виду — конечно что за эти годы они там переосмыслили многое 👍🏻. Но видимо новую логику придется изучить 🧐. Хотя из-за ИИ я не собираюсь обновляться на 18.0 🤷🏻‍♂️
час назад в 13:36
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