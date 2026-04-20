Фанат Apple рассказал, почему сбежал с Macbook Air M2 на Windows-ноутбук спустя три года

Олег

Фото: Samsung

Автор одного из зарубежных СМИ поделился своим опытом работы на разных ноутбуках и рассказал, почему после нескольких лет с Silicon Macbook он предпочел Windows-ноутбук. 

Пользователь Шимул Суд поделился, что является фанатом Apple много лет и погружен в экосистему ее устройств. Последние три года он работал на Macbook Air M2, ежедневно набирая на нем тексты. Но недавно к нему в руки попал свежий ультрабук Samsung Galaxy Book 6 Pro — и автор отказался от макбука. 

Первые ощущения от девайса были очень похожи на макбук, и это подкупило: супертонкий прочный корпус из алюминия, большой стеклянный трекпад и черная клавиатура. Даже цвет корпуса похож на «яблочный» Space Gray. Автор поделился, что мигом понял, как долго он страдал от портов — на макбуке всего два USB-С и он приучил себя постоянно использовать переходники. А на Galaxy Book 6 Pro есть всё: USB-C, USB-A, HDMI и аудиоразъем. 

Также Шимул отметил качество клавиатуры. Она нажимается и звучит идентично макбуку, но при этом не собирает кожный жир с пальцев благодаря своей матовости. Но больше всего его покорил сенсорный дисплей — вместе с трекпадом они идеально дополняют друг друга. 

К производительности и дизайну Windows 11 у автора нет никаких вопросов. Он признается, что единственное, чего ему не хватало первое время — macOS, в силу привычки. Но скоро и это ощущение пропало. «Мне до сих пор немного странно это говорить, но теперь Galaxy Book 6 Pro завоевал мою преданность», — подытожил он. 
Источник:
Digital Trends
Комментарии (1)

+1716
Czochralski
«Но недавно к нему в руки попал свежий ультрабук Samsung» — причем от Самсунг.
34 минуты назад
