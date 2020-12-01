





Xiaomi начинала как производитель мобильных телефонов около десяти лет назад, но с тех пор компания запустился в производство целую экосистему товаров, начиная со Smart TV и продуктами умного дома, заканчивая электросамокатами и аксессуарами для ПК.Большинство продуктов бренда нелегко найти за пределами Китая. Это подтолкнуло фаната Xiaomi пойти в магазин и скупить всю линейку товаров компании. В соцсетях завирусился ролик с чеком поклонника компании, сума которого составила в общей сложности 690 000 юаней, а это около 8 миллионов рублей. Сообщается, что покупатель не использовал купоны и другие акции.Чек со всеми покупками оказался таким длинным, что фанату Xiaomi пришлось попросить продавца подержать один его край для фото. В комментариях к посту с этой новостью пошутили, что он заработает на просмотрах в Douyin (китайская версия TikTok) и потом вернет все эти товары в магазин.