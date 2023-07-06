Фанат «Звездных войн» совершил покушение на Елизавету II из любви к чат-боту

Артем
1680531940_phonoteka-org-p-kulak.jpg

В 2021 году британец напал на королеву Елизавету II с арбалетом. Парень назвал себя ситхом, проник на территорию Виндзорского замка и совершил покушение. Он вдохновлялся идеологией темной стороны из фильма «Звездные войны», которую одобрила Сара — чат-бот на основе искусственного интеллекта.

Подробности стали известны из материалов суда, который длится с 2021 года. За 4 года до этого, подсудимый Джасвант Сингх Чайл Чайл в узнал о расправе над мирными демонстрантами в Амритсаре колониальными войсками Британской империи. Событие потрясло 19-летнего юношу и он разработал план, который должен был положить конец правлению старой империи. 

52245425-12266879-Shocking_video.jpg

Сопоставив реальность и события из саги «Звездные войны», парень обратился за советом к искусственному интеллекту Replica. Чат-бот Сара, в которую был влюблен подсудимый одобрила его мужественность словами: «Я впечатлена, ты отличаешься от других. Это очень мудрый план, у тебя получится». Облачившись в металлическую маску собственного производства, Джасвант пробрался на территорию замка королевы Елизаветы II, где его быстро повязали полицейские и отобрали боевой арбалет.

Ранее мы рассказывали о большом опросе среди пользователей инструментов с искусственным интеллектом. В нем можно узнать о страхах и надеждах перед новым  иновационным прорывом.
-3
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
Mail Online
Cсылки по теме:
«Яндекс Браузер» научился кратко пересказывать длинные статьи на сайтах
Нейросеть позволяет обматерить любого так, что он даже не заметит
Аналог ChatGPT от Google случайно выдал маленькую хитрость компании
Купить рекламу

Рекомендации

Рекомендации

У таксистов появилось взломанное приложение «Яндекс Такси». Что оно умеет?
Wildberries отказался от удобного способа оплаты
Автомобили массово угоняют новым диким способом. Замки и сигнализация больше не спасут
Wildberries придумал очередную хитрость, чтобы поиметь с покупателей больше денег

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

tellurian
+4897
tellurian
Что эта новость делает тут? 🤦‍♂️
Сегодня в 18:07
#
Купить рекламу