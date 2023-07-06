Фанат «Звездных войн» совершил покушение на Елизавету II из любви к чат-боту
Артем Фунтиков —
В 2021 году британец напал на королеву Елизавету II с арбалетом. Парень назвал себя ситхом, проник на территорию Виндзорского замка и совершил покушение. Он вдохновлялся идеологией темной стороны из фильма «Звездные войны», которую одобрила Сара — чат-бот на основе искусственного интеллекта.
Подробности стали известны из материалов суда, который длится с 2021 года. За 4 года до этого, подсудимый Джасвант Сингх Чайл Чайл в узнал о расправе над мирными демонстрантами в Амритсаре колониальными войсками Британской империи. Событие потрясло 19-летнего юношу и он разработал план, который должен был положить конец правлению старой империи.
Сопоставив реальность и события из саги «Звездные войны», парень обратился за советом к искусственному интеллекту Replica. Чат-бот Сара, в которую был влюблен подсудимый одобрила его мужественность словами: «Я впечатлена, ты отличаешься от других. Это очень мудрый план, у тебя получится». Облачившись в металлическую маску собственного производства, Джасвант пробрался на территорию замка королевы Елизаветы II, где его быстро повязали полицейские и отобрали боевой арбалет.
Ранее мы рассказывали о большом опросе среди пользователей инструментов с искусственным интеллектом. В нем можно узнать о страхах и надеждах перед новым иновационным прорывом.
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