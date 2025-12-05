Фанатам такое точно не понравится: Apple возродит партнёрство с Intel ради будущих iPhone







Совсем недавно в сети появилась информация, что Intel начнёт поставлять некоторые чипы M-серии для Mac и iPad в ближайшие несколько лет, а, согласно новым утечкам, это партнёрство может распространиться и на iPhone.

В аналитической записке Джеффа Пу из GF Securities говорится, что Intel заключит с Apple соглашение о поставках как минимум некоторых чипов для iPhone, начиная с 2028 года. Причём эти чипы будут производиться по будущему техпроцессу Intel 14A. Судя по всему, речь идёт о базовых чипсетах A22 для iPhone 20 и iPhone 20e.Скорее всего, Intel не будет участвовать в разработке компонентов для iPhone — её участие будет ограничено исключительно производством. При этом основным поставщиком Apple будет выступать TSMC.Из хороших новостей — такие iPhone, iPad и Mac с большой долей вероятности будут продаваться только в США, поскольку нынешнее правительство требует от компании полного переноса производства гаджетов в страну.