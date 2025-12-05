Фанатам такое точно не понравится: Apple возродит партнёрство с Intel ради будущих iPhone

Совсем недавно в сети появилась информация, что Intel начнёт поставлять некоторые чипы M-серии для Mac и iPad в ближайшие несколько лет, а, согласно новым утечкам, это партнёрство может распространиться и на iPhone.
Скорее всего, Intel не будет участвовать в разработке компонентов для iPhone — её участие будет ограничено исключительно производством. При этом основным поставщиком Apple будет выступать TSMC.
Из хороших новостей — такие iPhone, iPad и Mac с большой долей вероятности будут продаваться только в США, поскольку нынешнее правительство требует от компании полного переноса производства гаджетов в страну.