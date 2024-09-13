Фанатов Flappy Bird подло обманули

Олег

Flappy Bird


Будущий релиз возрожденной казуалки Flappy Bird оказался фейком и мошенническим скамом. По крайней мере, так утверждают пользователи X-Twitter, погрузившиеся в тему.

Ранее мы рассказывали о хите 2014 года, который решили возродить её поклонники. Они якобы выкупили торговую марку и объявили о скором релизе до конца текущего года. Подозрительные «твиттеряне» решили углубиться в вопрос и нашли много любопытных фактов.

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Flappy Bird

Оказалось, новые владельцы торговой марки не выкупали её, а просто «отжали», когда у предыдущей регистрации истек срок. До анонса игры якобы официальный её аккаунт был подписан на криптоканалы, которые обычно занимаются быстрой раскруткой NFT-скама; собственно, в скрытом разделе официального сайта было найдено упоминание NFT. И наконец выяснилось, что настоящий владелец и разработчик возрожденной игры известен своими проектами с NFT.

С учетом открывшихся фактов есть вероятность, что Flappy Bird 2024 года не подарит фанатам «старых добрых» ощущений, а просто воспользуется их ностальгией, чтобы стрясти немного (или много) денег. 

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Источник:
X
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