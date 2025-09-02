Фанаты Apple нашли отличную замену iPhone и активно переходят на нее

Олег

Фото: Unsplash

Фото: Unsplash 

Компания Apple рискует потерять часть пользовательской базы смартфонов из-за того, что до сих пор не выпустила ни одной складной модели. Об этом пишут SamMobile и Forbes.

Согласно зарубежным опросам в преддверие презентации iPhone 17, каждый пятый владелец iPhone в США рассматривает возможность перехода на Samsung Galaxy Z Flip или Galaxy Z Fold. Так люди отвечали на вопрос, какие варианты они рассматривают, если Apple снова не выпустит ни одного сгибаемого смартфона 9 сентября или в 2026 году. Около 20% опрошенных заявили, что, скорее всего, купят складной Samsung Galaxy вместо iPhone. Еще 10% изъявили готовность перейти на Google Pixel Fold. Таким образом, Apple прямо сейчас рискует потерять около 30% своих пользователей, если ничего не предпримет в ближайшее время.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

В России модели Samsung Galaxy Z Fold и Flip тоже оказались неожиданно популярными. Реселлеры заявляют о росте продаж таких смартфонов от 15% до 3-4 раз по сравнению с прошлым годом и линейкой 6 поколения. Forbes пишет, что продажи «складушек» от Samsung растут даже несмотря на то, что рынок смартфонов в целом падает.

Связывают такую аномалию в первую очередь с ценой: Fold7 и Flip7 продаются от 159 990 и 91 990 рублей соответственно, а Fold6 и Flip6 в прошлом году стоили от 189 990 и 119 990 рублей. Еще одна причина — пользователям наскучил классический форм-фактор смартфона и они стремятся попробовать что-то новое. Прямо сейчас топ-3 брендов смартфонов в России занимают Samsung, Honor и Huawei, а Apple здесь вовсе перестала фигурировать. 

0
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Источник:
Forbes
Cсылки по теме:
Обзор Samsung Galaxy Z Fold 7: тонкая работа над ошибками
Обзор Samsung Galaxy Z Flip 7: еще красивее, еще быстрее, еще дороже
Никакому Galaxy Z Fold такое не снилось: складной iPhone всё ещё может получить подэкранный Touch ID

Рекомендации

Рекомендации

Найден скрытый способ получить скидку 35% на любой товар OZON
17 причин дождаться iPhone 17 и даже не смотреть на iPhone 16
Т-мобайл внезапно поменял условия обслуживания. Было бесплатно — стало платно
«Яндекс Такси» внезапно поменяло условия заработка — стало понятнее, но уже не схитришь

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии