Фанаты Apple нашли отличную замену iPhone и активно переходят на нее

Фото: Unsplash



Компания Apple рискует потерять часть пользовательской базы смартфонов из-за того, что до сих пор не выпустила ни одной складной модели. Об этом пишут Forbes.



Согласно зарубежным опросам в преддверие презентации iPhone 17, каждый пятый владелец iPhone в США рассматривает возможность перехода на Samsung Galaxy Z Flip или Galaxy Z Fold. Так люди отвечали на вопрос, какие варианты они рассматривают, если Apple снова не выпустит ни одного сгибаемого смартфона 9 сентября или в 2026 году. Около 20% опрошенных заявили, что, скорее всего, купят складной Samsung Galaxy вместо iPhone. Еще 10% изъявили готовность перейти на Google Pixel Fold. Таким образом, Apple прямо сейчас рискует потерять около 30% своих пользователей, если ничего не предпримет в ближайшее время.

В России модели Samsung Galaxy Z Fold и Flip тоже оказались неожиданно популярными. Реселлеры заявляют о росте продаж таких смартфонов от 15% до 3-4 раз по сравнению с прошлым годом и линейкой 6 поколения. Forbes пишет, что продажи «складушек» от Samsung растут даже несмотря на то, что рынок смартфонов в целом падает.Связывают такую аномалию в первую очередь с ценой: Fold7 и Flip7 продаются от 159 990 и 91 990 рублей соответственно, а Fold6 и Flip6 в прошлом году стоили от 189 990 и 119 990 рублей. Еще одна причина — пользователям наскучил классический форм-фактор смартфона и они стремятся попробовать что-то новое. Прямо сейчас топ-3 брендов смартфонов в России занимают Samsung, Honor и Huawei, а Apple здесь вовсе перестала фигурировать.