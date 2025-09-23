Фанаты Apple по всему миру массово откатываются c iOS 26 на iOS 18. Такого не ожидал никто!

Олег

iOS 26


Недовольство новой iOS 26 в разных регионах продолжает расти. Издание Phone Arena сообщает, что на фоне распространения апдейта люди массово ищут способы откатиться обратно на привычную версию iOS.

Согласно источнику, анализ поисковых запросов открывает некомплиментарную для Apple картину. С момента публичного запуска iOS 26 и iPadOS 26, который состоялся 15 сентября, количество запросов «как перейти с iOS 26 на iOS 18» выросло на 572% по сравнению с неделей до релиза. В целом количество поисков на тему отката iOS 26 выросло на 335%.

Фактически интерес к откату резко взлетел с почти нулевого до тысяч запросов, и это очень неприятный сигнал для Apple. Наверняка компания ожидала восторга пользователей от нового плавающего и мерцающего дизайн-кода, а получила недовольства длинными анимациями, нечитабельными пунктами меню и постоянно перемещающимися по экрану кнопками.

Напомним, что совсем недавно Apple перестала подтверждать установку iOS 18.6.2, то есть откатиться на нее теперь физически невозможно. На текущий момент единственной актуальной версией является iOS 18.7 и iPadOS 18.7, однако откатиться на нее нельзя — сборка доступна только для установки «по воздуху», если у вас iOS 18.6 и старше. 

Phone Arena
«Как телефон Барби»: пользователи в гневе от iOS 26
«Просто отстой!»: фанаты жестко разнесли Apple за отвратительную iOS 26 и отменяют свои предзаказы на iPhone 17
iOS 26 оказалась быстрее, чем iOS 18 — смотрите сами!

Комментарии

+553
d’Autriche
«На текущий момент единственной актуальной версией для отката является iOS 18.7 и iPadOS 18.7»
Нет
Сегодня в 15:08
#
kardigan
+4171
kardigan
Умный учится на чужих ошибках, а дурак на своих🤣
Не, ну так то кто то ведь должен быть первопроходцем. Подправят всё, тогда и можно и обновиться будет.
Сегодня в 15:21
#
+751
pincher kardigan
На чужих не возможно научится только на своих, так как человек всегда самоуверен в своих поступках и всегда уверен то что любой тот или ной случай не затронет его пока не ощутит всё на своей шкуре. 😉
Сегодня в 17:58
#
+78
Gabriel
Сидим на попе ровно. Ждём.
После подсчета «убитых и раненых» будем думать.
Сегодня в 17:55
#
+757
jkttim
Была бы у них возможность, откатились бы на 17 или 16 iOS. Они очень стабильные. Сижу на 16.7.2 и 17.7.2 чему безумно рад (разные устройства).
2 часа назад в 18:52
#
Олег Воронин
+2393
Олег Воронин jkttim
Я бы чисто ради человеческого приложения «Фото» откатился на 17
час назад в 20:26
#
Сергей Веселов
+113
Сергей Веселов
С момента доступности обновился на ios 26, кайфую, нравится, свеженькое
47 минут назад
#