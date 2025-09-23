Фанаты Apple по всему миру массово откатываются c iOS 26 на iOS 18. Такого не ожидал никто!

Недовольство новой iOS 26 в разных регионах продолжает расти. Издание Phone Arena сообщает, что на фоне распространения апдейта люди массово ищут способы откатиться обратно на привычную версию iOS.
Фактически интерес к откату резко взлетел с почти нулевого до тысяч запросов, и это очень неприятный сигнал для Apple. Наверняка компания ожидала восторга пользователей от нового плавающего и мерцающего дизайн-кода, а получила недовольства длинными анимациями, нечитабельными пунктами меню и постоянно перемещающимися по экрану кнопками.
Напомним, что совсем недавно Apple перестала подтверждать установку iOS 18.6.2, то есть откатиться на нее теперь физически невозможно. На текущий момент единственной актуальной версией является iOS 18.7 и iPadOS 18.7, однако откатиться на нее нельзя — сборка доступна только для установки «по воздуху», если у вас iOS 18.6 и старше.