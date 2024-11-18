Фанаты Apple в России массово отказываются от подержанных iPhone в пользу другого варианта

Олег


Российские пользователи техники Apple всё чаще отказываются от идеи купить подержанный iPhone. Об этом пишут «Ведомости».

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Согласно аналитике, которую опубликовало издание, россияне во второй половине года начали покупать новые iPhone в магазине вместо теоретической экономии на «б/ушке». Продажи подержанных айфонов на вторичном рынке и на маркетплейсах снижаются, тогда как новые запечатанные iPhone на тех же самых площадках покупают гораздо активнее.

Покупателей не останавливают даже высокие ценники — покупка с использованием различных сервисов рассрочек тоже стала более частым явлением; по данным «Мегафона», через этот инструмент совершается около 30% покупок. Что касается подержанных смартфонов, то iPhone всё равно остается лидером вторички, а за ним следует Samsung.

Предполагается, что снижение продаж подержанных айфонов связано с уменьшением количества пользователей Apple в стране, а также с тем, что новые модели не особо отличаются от прошлогодних — перед презентацией iPhone 16 пользователи активно скупали новые «пятнашки», уверенные что ничего интересного Apple им не покажет. При этом, по данным дистрибьюторов, за 10 месяцев текущего года россияне потратили на новые смартфоны на 12% больше, чем за тот же период прошлого года. 

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Источник:
Ведомости
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Комментарии

+1
Trump
Дистрибуторов? Вы серьезно?🤦🏻‍♂️
Правильно пишется «Дистрибьютор»
Хоть проверить можно было уж?
2 часа назад в 18:02
#
+1
Trump Trump
А, так это Воронин😂не сразу обратил внимание на имя автора. Тогда все нормально, мы привыкли к этому двоечнику
2 часа назад в 18:03
#
tellurian
+2063
tellurian Trump
Написание дистрибьютор становится уже не просто предпочтительным, а единственно верным. В 4-м издании «Русского орфографического словаря» РАН (М., 2012) и в «Большом академическом словаре русского языка» (Т. 5. М.; СПб., 2006) дано только дистрибьютор.
2 часа назад в 18:22
#
tellurian
+2063
tellurian
Цены выросли, поэтому в деньгах рост, а в количестве?
2 часа назад в 18:23
#

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