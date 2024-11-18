Фанаты Apple в России массово отказываются от подержанных iPhone в пользу другого варианта



Российские пользователи техники Apple всё чаще отказываются от идеи купить подержанный iPhone. Об этом пишут «Ведомости». Российские пользователи техники Apple всё чаще отказываются от идеи купить подержанный iPhone. Об этом пишут «Ведомости». Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Согласно аналитике, которую опубликовало издание, россияне во второй половине года начали покупать новые iPhone в магазине вместо теоретической экономии на «б/ушке». Продажи подержанных айфонов на вторичном рынке и на маркетплейсах снижаются, тогда как новые запечатанные iPhone на тех же самых площадках покупают гораздо активнее.Покупателей не останавливают даже высокие ценники — покупка с использованием различных сервисов рассрочек тоже стала более частым явлением; по данным «Мегафона», через этот инструмент совершается около 30% покупок. Что касается подержанных смартфонов, то iPhone всё равно остается лидером вторички, а за ним следует Samsung.Предполагается, что снижение продаж подержанных айфонов связано с уменьшением количества пользователей Apple в стране, а также с тем, что новые модели не особо отличаются от прошлогодних — перед презентацией iPhone 16 пользователи активно скупали новые «пятнашки», уверенные что ничего интересного Apple им не покажет. При этом, по данным дистрибьюторов, за 10 месяцев текущего года россияне потратили на новые смартфоны на 12% больше, чем за тот же период прошлого года.