Фанаты нашли лучший iPhone осени 2025 года и массово переходят на него. Поспорить сложно!

Фото: UnsplashЧуть ранее мы писали про инновационный iPhone Air — для новой и довольно компромиссной модели у Apple получилось довольно неплохо. Однако суперпопулярным и по настоящему массовым смартфон пока не стал; более того, даже iPhone 17 Pro не смог вырваться вперед, вопреки прошлым годам.
Компания Apple выпустила крайне удачный iPhone в сентябре 2025 года, однако это вовсе не Air. Подробности у Phone Arena.
Согласно источнику, базовый iPhone 17 оказался с точки зрения покупателей лучшим выбором для покупки здесь и сейчас — его берут на 30% чаще, чем раньше. С этим сложно поспорить: в последние несколько лет «базе» не хватало лишь ProMotion, теперь опция появилась, и фанаты не понимают, зачем переплачивать за Pro-версию.
На втором месте после iPhone 17 покупают также iPhone 17 Pro Max — в этом году модель безаппеляционна для тех, кому нужен самый большой дисплей. У iPhone Air он меньше почти на полдюйма, а модель Plus больше не существует.