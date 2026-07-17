Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Фанаты Roblox получили уникальную функцию, но только на iOS и iPadOS

Олег

Фото: MacRumors 

Игровая онлайн-платформа Roblox объявила о запуске инструмента , который позволит геймерам создавать игры прямо на айфоне. Об этом пишет MacRumors. 

Согласно источнику, функция называется Build и позволяет владельцам iOS- и iPadOS-девайсов создавать игры с помощью генеративного искусственного интеллекта. Весь цикл разработки — от зарождения идеи до публикации готового продукта — можно будет пройти на обычном смартфоне или планшете.

Процесс взаимодействия с ИИ построен на текстовых запросах. Пользователю достаточно описать словами желаемый игровой мир и нейросеть сформирует базовую интерактивную локацию. Полученный черновик можно масштабировать, тестировать в реальном времени и дополнять новыми элементами с помощью дополнительных текстовых команд и подсказок прямо в мобильном интерфейсе.

При этом мобильный инструмент будет тесно связан с десктопной версией Roblox Studio, которая также получит новые ИИ-функции. Игры, созданные на iPhone или iPad, можно будет в любой момент перенести на компьютер для более детальной ручной настройки и профессиональной доработки. Тестирование функции Build начнется уже 28 июля в формате публичной альфы для пользователей из Новой Зеландии, а в течение последующих месяцев доступ к инструменту постепенно откроется и в других регионах мира.
0
Источник:
MacRumors
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
Внезапно: игры для Windows работают на Mac лучше. Как такое вообще возможно?
Хватит ждать обновлений: эту правду об iOS и Android скрывают годами, чтобы продать вам смартфон подороже
Nintendo закрывает популярнейшую игру для iOS — подписки отменяются, бонусы раздают бесплатно

Рекомендации

Рекомендации

Жители РФ отказываются от подписок «Яндекса» и «Сбера» в пользу этого сервиса
⚡️ Вышел Telegram 12.7 — большое весеннее обновление
11 причин дождаться iPhone 18 Pro и даже не смотреть на iPhone 17 Pro
Три лучших iPhone за историю Apple

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии ()

Читайте также