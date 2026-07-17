Фанаты Roblox получили уникальную функцию, но только на iOS и iPadOS

Игровая онлайн-платформа Roblox объявила о запуске инструмента , который позволит геймерам создавать игры прямо на айфоне. Об этом пишет MacRumors.Согласно источнику, функция называется Build и позволяет владельцам iOS- и iPadOS-девайсов создавать игры с помощью генеративного искусственного интеллекта. Весь цикл разработки — от зарождения идеи до публикации готового продукта — можно будет пройти на обычном смартфоне или планшете.Процесс взаимодействия с ИИ построен на текстовых запросах. Пользователю достаточно описать словами желаемый игровой мир и нейросеть сформирует базовую интерактивную локацию. Полученный черновик можно масштабировать, тестировать в реальном времени и дополнять новыми элементами с помощью дополнительных текстовых команд и подсказок прямо в мобильном интерфейсе.При этом мобильный инструмент будет тесно связан с десктопной версией Roblox Studio, которая также получит новые ИИ-функции. Игры, созданные на iPhone или iPad, можно будет в любой момент перенести на компьютер для более детальной ручной настройки и профессиональной доработки. Тестирование функции Build начнется уже 28 июля в формате публичной альфы для пользователей из Новой Зеландии, а в течение последующих месяцев доступ к инструменту постепенно откроется и в других регионах мира.