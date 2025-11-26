Фандом Фест 2025: как прошел фестиваль поп-культуры от ВКонтакте

22 и 23 ноября на московской площадке Main Stage собралось свыше 15 тысяч фанатов современной поп-культуры. Рассказываем, чем удивил Фандом Фест ВКонтакте в этом году.
Пожалуй, самым примечательным местечком стал стенд от «Сайберия Нова». Ребята воссоздали атмосферу запорошенного снегом деревенского дворика с уютным костерком. Зайдя внутрь, все желающие могли запустить «Земский Собор» — спинофф «Смуты». И надо сказать, вопреки волне критики проект выглядит и ощущается очень даже неплохо, если расценивать игру как образовательный проект. Во всяком случае, места за компами не пустовали и занять кресло удалось не с первой попытки.
Отдельную зону заняли наши друзья из OnePlus в коллаборации с Mobile Legends: Bang Bang. Фанаты мобильной игры в жанре MOBA могли поучаствовать в катках, держа в руках мощный OnePlus 15, о котором мы недавно рассказывали в нашем обзоре.
Профессионалы из MMT Motorsport организовали сразу два вида активностей: виртуальный заезд по мотокроссу с геймпадом в руках и возможность ощутить, насколько сложно держать равновесие на байке при помощи импровизированного руля на пружине.
Бренд HYPERPC собрал вокруг себя всех фанатов игры Honkai: Star Rail. Площадку оборудовали мощнейшими системниками и те, кто смог дождаться очереди, теперь знают, что значит играть без тормозов.
Ведущими первого дня стали BIG RUSSIAN BOSS и Дима Масленников. На главной сцене состоялась презентация фильмов «Буратино», «Волчок» и «Левша».
Поддержали вечер и продолжили развлекать гостей мероприятия участники шоу «Импровизаторы».
Второй этаж выделили для тех, кто захотел отдохнуть от шума и суеты, развалиться на мягких пуфиках или сыграть партию в настолки. Там же расположили Лекторий, где спикеры обсуждали множество интересных и не менее важных тем.
Сергей Лукьяненко, автор книжного цикла «Дозоры», вместе с коллегами рассказал подробности работы над фильмом «Смешарики.Сквозь вселенные». К слову, фантаст стал сценаристом проекта, релиз которого намечен на август 2026 года.
Проводниками по второму дню Фандом Феста стали блогер и музыкант Никита Сударь, а также стримерша BigRussianMum.
На сцене зрители встретили актеров третьего сезона сериала «Вампиры средней полосы» и романтической комедии «Сводишь с ума». Издательство Marshmallow Books провело встречу с комиками Елизаветой Варварой Арановой и Марией Марковой и книжными блогерами.
Также подвели итоги конкурса на лучший косплей и K-pop Cover Dance Champ. Среди участников набралось 163 косплееров и 30 танцевальных команд. Победители разделили призовой фонд — 1,1 миллиона рублей.
Двухдневный фестиваль завершился выступлением EVERGLOW. Девушки не только поразили фанатов, исполнив трек «Мама, я танцую» на великом и могучем, но и объявили тур по шести городам России в 2026 году.
Два дня на Фандом Фесте пролетели как яркое и насыщенное мгновение. Отдельное спасибо организаторам фестиваля за слаженную работу и подготовку, где комфортно было находиться даже людям с ограниченными возможностями здоровья — для них предоставили отдельные места на возвышенности рядом со сценой, а презентации сопровождались сурдопереводом.