Фандом Фест 2025: как прошел фестиваль поп-культуры от ВКонтакте

Артем
DSC02900_1.jpg

22 и 23 ноября на московской площадке Main Stage собралось свыше 15 тысяч фанатов современной поп-культуры. Рассказываем, чем удивил Фандом Фест ВКонтакте в этом году.

ВКонтакте провела ежегодный фестиваль для любителей кино, аниме, комиксов и видеоигр — Фандом Фест. Тысячи гостей пришли на московскую площадку Main Stage, чтобы встретиться со своими кумирами, похвастаться навыками косплея, поучаствовать в конкурсах и активностях или просто весело провести время в кругу друзей. 

На первом этаже проходило все самое интересное: на главной сцене выступали участники косплей-дефиле, инфлюенсеры и музыкальные коллективы из Китая и Кореи. Вне сцены расположились представители самых разных направлений, гости могли обзавестись мерчем, книгами, комиксами, зарубиться в видеоигры или записаться на прохождение квестов. 

DSC02656_1.jpg

Пожалуй, самым примечательным местечком стал стенд от «Сайберия Нова». Ребята воссоздали атмосферу запорошенного снегом деревенского дворика с уютным костерком. Зайдя внутрь, все желающие могли запустить «Земский Собор» — спинофф «Смуты». И надо сказать, вопреки волне критики проект выглядит и ощущается очень даже неплохо, если расценивать игру как образовательный проект. Во всяком случае, места за компами не пустовали и занять кресло удалось не с первой попытки.

DSC02958_1.jpg

Отдельную зону заняли наши друзья из OnePlus в коллаборации с Mobile Legends: Bang Bang. Фанаты мобильной игры в жанре MOBA могли поучаствовать в катках, держа в руках мощный OnePlus 15, о котором мы недавно рассказывали в нашем обзоре.

DSC02693_1.jpg

Профессионалы из MMT Motorsport организовали сразу два вида активностей: виртуальный заезд по мотокроссу с геймпадом в руках и возможность ощутить, насколько сложно держать равновесие на байке при помощи импровизированного руля на пружине.

DSC03043.jpg

Бренд HYPERPC собрал вокруг себя всех фанатов игры Honkai: Star Rail. Площадку оборудовали мощнейшими системниками и те, кто смог дождаться очереди, теперь знают, что значит играть без тормозов.

DSC02966_1.jpg

Ведущими первого дня стали BIG RUSSIAN BOSS и Дима Масленников. На главной сцене состоялась презентация фильмов «Буратино», «Волчок» и «Левша». 
Блогер Василий Бейнарович (Фауст), журналистка и писательница Ева Меркачева и их коллеги по тру-крайму обсудили причины популярности жанра.

DSC02711_1.jpg

Поддержали вечер и продолжили развлекать гостей мероприятия участники шоу «Импровизаторы».

DSC02889_1.jpg

Второй этаж выделили для тех, кто захотел отдохнуть от шума и суеты, развалиться на мягких пуфиках или сыграть партию в настолки. Там же расположили Лекторий, где спикеры обсуждали множество интересных и не менее важных тем. 

Сергей Лукьяненко, автор книжного цикла «Дозоры», вместе с коллегами рассказал подробности работы над фильмом «Смешарики.Сквозь вселенные». К слову, фантаст стал сценаристом проекта, релиз которого намечен на август 2026 года. 
Актер дубляжа Ислам Ганджаев поделился впечатлениями от озвучивания хоррора «Возвращение в Сайлент Хилл», где он стал голосом главного героя — Джеймса Сандерленда. Также зрители смогли увидеть новые кадры из фильма и послушать режиссера Кристофа Гана.
Значительный объем лекций посвятили вопросу популярности корейской культуры в видеоиграх, в каком направлении следует двигаться отечественному геймдеву и как популяризировать российскую культуру в мире.
Итогом первого дня стало выступление популярной K-Pop группы DKB.

DSC02817_1.jpg

Проводниками по второму дню Фандом Феста стали блогер и музыкант Никита Сударь, а также стримерша BigRussianMum. 

На сцене зрители встретили актеров третьего сезона сериала «Вампиры средней полосы» и романтической комедии «Сводишь с ума». Издательство Marshmallow Books провело встречу с комиками Елизаветой Варварой Арановой и Марией Марковой и книжными блогерами.

DSC02935_1.jpg

Также подвели итоги конкурса на лучший косплей и K-pop Cover Dance Champ. Среди участников набралось 163 косплееров и 30 танцевальных команд. Победители разделили призовой фонд — 1,1 миллиона рублей.

DSC03026_1.jpg

Двухдневный фестиваль завершился выступлением EVERGLOW. Девушки не только поразили фанатов, исполнив трек «Мама, я танцую» на великом и могучем, но и объявили тур по шести городам России в 2026 году.

DSC03047.jpg

Два дня на Фандом Фесте пролетели как яркое и насыщенное мгновение. Отдельное спасибо организаторам фестиваля за слаженную работу и подготовку, где комфортно было находиться даже людям с ограниченными возможностями здоровья — для них предоставили отдельные места на возвышенности рядом со сценой, а презентации сопровождались сурдопереводом.
