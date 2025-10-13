Фандом Фест ВКонтакте дополнил программу: корейская группа DKB, призовой фонд в 1,1 млн рублей, ведущие Дима Масленников и Big Russian Boss





BIG RUSSIAN BOSS, Дима Масленников, BIGRUSSIANMUM и Никита Сударь станут ведущими главной сцены фестиваля Фандом Фест ВКонтакте. На ней выступят группа из Южной Кореи DKB и «Импровизаторы», пройдёт презентация фильма «Умри, моя любовь» с Дженнифер Лоуренс и Робертом Паттинсоном в главных ролях и российская премьера аниме «Стометровка». В этом году обновится фирменный стиль Фандом Феста ВКонтакте: появятся новые элементы и изменится световое оформление. К фестивалю «VK Шаги» запустили спецпроект: пользователи могут выиграть смартфон, игровую приставку и билеты на фестиваль. В продаже билеты разных категорий доступны на официальном сайте.

Лайнап фестиваля пополнился новым хедлайнером: на главной сцене выступит бойз-бэнд из Южной Кореи DKB. Артисты дебютировали в 2020 году с мини-альбомом Youth. Участники группы Хичан и Гарри-Джун запомнились публике благодаря шоу на выживание Boys II Planet. На главной сцене фестиваля зрители увидят «Импровизаторов» и выступление гейм-дизайнера, преподавателя ВШЭ Саши Бреганова.Ведущими главной сцены станут рэпер BIG RUSSIAN BOSS, блогер Дима Масленников, музыкант Никита Сударь и стример BIGRUSSIANMUM. В зоне лектория приветствовать гостей будут актёр Влад Токарев и комик Катя Вяликова.Косплееры примут участие в конкурсе, где представят образы персонажей из разных вселенных: видеоигр, комиксов, кино. Жюри выберут лучших в каждый из двух дней. Здесь же состоится K-pop Cover Dance Champ. Заявки на конкурс косплея принимаются до 20 октября, на кавер-дэнс — до 26 октября. Победители конкурсов разделят общий призовой фонд в 1,1 миллиона рублей.На фестиваль возвращается Honkai: Star Rail. В зоне тестирования, которая открывается при поддержке VK Play, гости смогут проверить версию игры 3.7. Встречать их в пространстве будет новый персонаж Honkai: Star Rail — Кирена. На гик-маркете поклонники игры смогут приобрести эксклюзивный мерч.«Фандом Фест ВКонтакте выходит на мировой уровень. Мы приглашаем зарубежных звёзд и расширяем работу по всем фандомным направлениям. Игры, комиксы, манга, аниме, k-pop, кино, сериалы, книги, косплей, кавер-дэнс — всё это мы объединяем на одной площадке. Текущие изменения выражаем и в новом фирменном стиле, стремясь передать связь между поклонниками разных культур. Очень ждём всех на нашем фестивале в ноябре!» — сказал директор по маркетингу «ВКонтакте» Никита Ничкалюк.К Фандом Фесту ВКонтакте «VK Шаги» запустили тематический марафон. На интерактивной карте представлены локации о косплее, кавер-дэнсе и настолках. Открыть их можно с помощью энергии: 1 единица выдаётся за каждую реальную 1 000 пройденных шагов. Продвигаясь по карте, пользователи получат билеты на розыгрыш призов, который пройдёт 22 октября. Среди призов — iPhone 16, PlayStation 5 и пять билетов на Фандом Фест ВКонтакте.На паблик-токе от издательства «АСТ нонфикшн» спикеры обсудят европейские мотивы в современной японской поп-культуре и трансформации архетипа героя сёнэна. Европейские образы в манге и аниме рассмотрят на примерах хитов «Ван Пис», «Наруто», «Атака титанов», «Дороро» и «Человек-бензопила». Слушатели узнают, почему некоторые типажи персонажей стали особенно популярны.Издательство «Эксмо» проведёт встречу, где эксперты поговорят о популярности цикла «Расследования графа Аверина». Зрителям расскажут о ближайших новинках автора серии — Виктора Дашкевича — и презентуют графический роман по первой части цикла.Программа издательства «Азбука» будет состоять из двух частей. Вместе с экспертами блогер Энтони Юлай обсудит продолжение бестселлеров и самые ожидаемые книжные новинки 2026 года. Среди спикеров: редактор книги «Бессмертная тьма» Дарья Захарченко, редактор романа «О чём молчит река» Надежда Сергеева, директор по маркетингу департамента «Азбука» Дмитрий Яронов и заведующая редакцией графических романов, детской литературы и проектов young adult «Азбуки» Анастасия Бутина.Редакция подкастов и аудиокниг «VK Музыки» и издательство О2 представят проект, который эксклюзивно выйдет в «VK Музыке», — аудионовеллу «Точка зрения Всеведущего читателя». Новинку обсудят главный редактор раздела «Книги и шоу» сервиса Вероника Дёмина и руководитель направления «Комиксы» издательства О2 Александра Шарова.На фестивале презентуют один из самых ожидаемых фильмов этого года, номинанта Каннского кинофестиваля — картину «Умри, моя любовь» с Дженнифер Лоуренс и Робертом Паттинсоном в главных ролях. Фильм представят актёры дубляжа Александр Гаврилин и Наталья Грачёва вместе со сценаристом, киноблогером и креативным продюсером VK Александром Шебановым. Зрители увидят эксклюзивные видеоматериалы, смогут задать экспертам вопросы о картине и получить мерч.Гости Фандом Феста ВКонтакте первыми в стране посмотрят аниме «Стометровка» — на фестивале состоится российская премьера анимационного фильма. Представит картину Дмитрий Чеботарёв, который озвучил одного из персонажей аниме.«НМГ Кинопрокат», Vodorod и Art Pictures презентуют фильм «Буратино». Актёры и создатели представят эксклюзивные материалы, ответят на вопросы и примут участие в автограф-сессиях.«Централ Партнершип» (входит в «Газпром-Медиа Холдинг») подготовил презентацию фильма «Волчок» и паблик-ток о семейных блокбастерах «Чебурашка 2» и «Морозко». Зрители увидят отрывки из картин, зададут вопросы участникам встречи и смогут лично пообщаться с актёрами и создателями на автограф-сессиях.