«Фандом Фест ВКонтакте» представил программу лектория: славянский сеттинг в видеоиграх, мастер-класс от BUBBLE и бои в Mobile Legends: Bang Bang





На «Фандом Фест ВКонтакте» пройдут встречи с издателями, художниками, разработчиками игр, иллюстраторами и авторами новелл. Гости лектория в пространстве VK Play Talks увидят битвы в Mobile Legends: Bang Bang, эксклюзивные показы отрывков из «Возвращения в Сайлент Хилл» и «Чёрного шёлка», поучаствуют в мастер-классах от издательства BUBBLE, паблик-токах с экспертами-востоковедами и блогерами. Программа будет дополняться. Билеты на фестиваль уже в продаже.

Видеоигры: битва стримеров и славянский сеттингВпервые на «Фандом Фесте ВКонтакте» представят одну из самых популярных мобильных MOBA-игр Mobile Legends: Bang Bang. На площадке лектория популярные стримеры сыграют в неё в режиме один на один.Разработчик мистической триллер-игры «Аспис» от Dream Wire Даниил Пономарёв и Saikono — автор визуальной новеллы в жанре ужасов «Зайчик» (Tiny Bunny) — обсудят тренд на славянский сеттинг в видеоиграх. Встретить Saikono также можно будет на главной сцене и в зоне автограф-сессий: он ответит на вопросы зрителей и сфотографируется с фанатами. Программа будет дополняться.Кино: показы эксклюзивов и встречи с актёрами«НМГ Кинопрокат» представит фильм «Чёрный шёлк» — продолжение шпионского экшена «Красный шёлк». Актриса Чжэн Ханьи, режиссёр Андрей Волгин и генеральный продюсер Вадим Быркин расскажут о съёмках, покажут эксклюзивные материалы и ответят на вопросы гостей.«Вольга» эксклюзивно представит сцены из фильма «Возвращение в Сайлент Хилл», премьера которого состоится в следующем году. Кинокритики прокомментируют отрывки и ответят на вопросы зрителей. Программа будет дополняться.Книги и комиксы: корейская поп-культура и презентации новеллИздательство комиксов BUBBLE проведёт мастер-класс с иллюстратором Валентином Поткиным — «Мультистиль: рисуем героя в разных мирах». Комиксист покажет, как передать ритм, атмосферу и эмоции героев из разных вселенных, и расскажет про визуальные решения, влияющие на восприятие сюжета.Редакция TRENDBOOKS представит новые проекты вселенной Анны Джейн — одной из первых российских авторов young adult. В лектории поговорят про экранизацию одноимённого романа писательницы «Твоё сердце будет разбито», которая выйдет в 2026 году, и запланированные книжные релизы издательства.На паблик-токе от «Альпины нон-фикшн» эксперты поговорят о современной Южной Корее: обсудят распространённые мифы и поделятся фан-фактами. Зрители смогут поучаствовать в интерактивном квизе, самые активные получат книги от издательства.На встрече от редакции «ОГИЗ» («АСТ нонфикшн») спикеры обсудят лукизм в поп-культуре Южной Кореи. О том, как внешность стала конкурентным преимуществом на рынке труда, расскажут искусствовед Алина Стрельцова и автор канала про дорамы и азиатскую поп-культуру eat, sleep & kdrama Яна Фелтон.Редакция «МИФ.Проза» проведёт два паблик-тока. На первом художники-иллюстраторы обсудят особенности визуальных форматов: от комиксов до классики. Гостям расскажут, как находить новые визуальные решения и создавать образы, которые зацепят читателя. А на втором — «Как найти свой путь в иллюстрации?» — спикеры поговорят о том, как выбрать направление для развития и оставаться гибким и востребованным в профессии.Издательство О2 проведёт презентации продолжений популярных серий: новеллы «Я стал отбросом графской семьи. Том 3» и манхвы «Белая кровь. Том 2». Эксперты поговорят про особенности локализации произведений, мировой успех манхв и их фандома. Гостей фестиваля ждёт видеообращение от автора «Белой крови» Лим Лины.Редакция подкастов и аудиокниг «VK Музыки» вместе с экспертами обсудит тренд игр на выживание в книгах и сериалах: от «Игры в кальмара» до новой аудионовеллы по произведению «Точка зрения Всеведущего читателя», которая выйдет эксклюзивно в «VK Музыке» в ноябре.Редакция NoSugar Books презентует фэнтези-роман «На острие клинка». Это первый оригинальный совместный проект Аллен Дуэль и Лии Стеффи — авторов молодёжных бестселлеров и инфлюенсеров, общая аудитория которых насчитывает порядка 17 миллионов подписчиков. Они расскажут о создании книги, совмещении работы писателя и блогера, а также ответят на вопросы зрителей.«Фандом Фест ВКонтакте» состоится 22 и 23 ноября в Москве на площадке Main Stage. Хедлайнерами фестиваля станут k-pop-группы из Южной Кореи EVERGLOW и 8TURN. Для гостей выступят бойз-бэнд The Last Live, балладный рок-исполнитель Дима Пермяков, музыкант из Китая WEIYI и артисты из Казахстана NOMADS. Следить за анонсами программы и новостями мероприятия можно в сообществе события.